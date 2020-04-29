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  • В США уже миллион заболевших коронавирусом. Данные по всему миру 29 апреля
29 апреля 2020, среда, 08:19 97
Мир 2020-04-29T08:27:27+03:00
Українські Новини
В США уже миллион заболевших коронавирусом. Данные по всему миру 29 апреля

В США уже миллион заболевших коронавирусом. Данные по всему миру 29 апреля

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Распространение пандемии коронавируса на планете. Фото:who.int
Распространение пандемии коронавируса на планете. Фото:who.int

В то время, как ученые назвали даты окончания пандемии в Украине и мире, количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 3 116 992 человек, умерли - 217 183, выздоровели - 928 930 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

По состоянию на 29 апреля, в тройке лидеров по прежнему США, Испания и Италия.

Больше всего больных в Соединенных Штатах. В стране выявили 1 012 583 случаев заражения (24 132 за сутки).

В Испании 232 128 больных коронавирусом (2 706 за сутки).

За сутки в Италии зафиксировали еще 2 091 случаев Covid-19. Общее количество зараженных коронавирусом - 201 505 человек.

Более 100 000 заболевших еще в четырех странах:

  • Франция - 169 053 случаев, умерли 23 694 человек, выздоровели 47 775;
  • Великобритания - 162 350 случаев, умерли 21 745 человек, выздоровели 813;
  • Германия - 159 912 случаев, умерли 6 314 человек, выздоровели 117,4 тыс.;
  • Турция - 114 653 случаев, умерли 2 992 человек, выздоровели 38 809.

Как сообщали Українські Новини, на каждого умершего от коронавируса в Украине приходится двое умерших от туберкулеза, четверо - от гриппа и 220 умерших от болезней сердца.

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