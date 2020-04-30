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30 апреля 2020, четверг, 21:05 93
Общество 2020-04-30T21:12:31+03:00
Українські Новини
В Киеве пока ни один рынок не готов к открытию: названы требования

В Киеве пока ни один рынок не готов к открытию: названы требования

Ярина Вацяк
КГГА, Рынки, рынки Киева
Рынок. Фото:censor.net.ua
Рынок. Фото:censor.net.ua

Киевская городская государственная администрация (КГГА) будет открыть агропродовольственные рынки постепенно, по мере выполнения ими противоэпидемических требований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров совместно с главным государственным санитарным врачом разработали требования относительно возможности открытия агропродовольственных рынков. Мы эти требования продублировали, детализировали и утвердили своим распоряжением. По информации Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве, по состоянию на 16:30 30 апреля ни один из агропродовольственных рынков столицы не готов обеспечить выполнение указанных требований. В связи с этим рынки будут открываться постепенно, с момента, когда будут готовы обеспечить выполнение противоэпидемических требований", - прокомментировал советник мэра, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

По его словам, на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе.

Указано, что на территорию рынка не могут быть допущены лица с признаками респираторных заболеваний.

Также должна быть обеспечена дистанция в 3 м между торговыми местами и дистанция 1,5 м между посетителями.

Согласно сообщению, дезинфекцию контактных поверхностей должны проводить каждые 3 часа.

Бондаренко также отметил, что возобновить работу в случае выполнения требований, смогут только официальные продовольственные рынки.

Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли.

Также будет действовать запрет на приготовление и потребление пищи на местах продажи.

Как сообщали Українськi Новини, рынкам будут ежедневно выдавать разрешение на работу после проверки.

Тем временем, в Черновцах уже начали работать продуктовые рынки.

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