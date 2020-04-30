Пресс-секретарь Кличко не знает, посещал ли мэр ресторан Тищенко на карантине

Пресс-секретарь мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко Оксана Зиновьева не располагает информацией о возможном посещении им ресторана "Велюр" депутата Верховной Рады Николая Тищенко (фракция "Слуга народа") 7 апреля, о чем ранее заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев (внефракционный). Об этом она сообщила Українським Новинам. "Я не видела такого", - прокомментировала Зиновьева, добавив к ответу в переписке веселый смайлик. Других подробностей она не сообщила. Мураев также отметил, что в Киеве работает половина ресторанов, несмотря на карантинные ограничения. Как сообщали Українськi Новини, ресторан "Велюр" депутата Рады Николая Тищенко (фракция "Слуга народа") работает подпольно работает в карантин для VIP-гостей. В столичный ресторан "Велюр" приезжали нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, Виталий Кисель (работает в "Метинвест" олигарха Рината Ахметова) и другие. Ранее нардепы от "Слуги народа" обвинили Тищенко в "сливе" выборов в Киеве в пользу Кличко.