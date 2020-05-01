Як подати документи у виші: в Міносвіти роз'яснила абітурієнтам процедуру

Подача документів у вНЗ для студентів, що претендують на контрактні місця, буде дистанційною, для тих, хто претендує на бюджетні місця, - особисто або поштою в той час, як ЗНО-2020 може пройти у вересні.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Для студентів, які будуть зараховуватися на контрактні місця, ми робимо повністю дистанційну подачу таких документів", - сказав він.

Стадний зазначив, що для абітурієнтів, які будуть рекомендовані на бюджетні місця, буде продовжений період прийому документів для подачі оригінальних документів з допомогою пошти.

Також буде можливість особистої подачі документів, але за умови дотримання протиепідемічних правил.

Він зазначив, що у випадку з абітурієнтами, які претендують на бюджетні місця, важливо мати оригінали документів, підписані ними, щоб пізніше не було претензій.

Як повідомляли Українські Новини, випускники-2020 залишаться без останнього дзвоника та випускного.

Раніше в Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників.