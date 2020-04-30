В Испании после смягчения карантина за сутки от коронавируса умерли 268 человек

Карантин в Испании для детей ослабили еще 27 апреля в связи со снижением смертности и заболеваемости COVID-19. Тем временем, за последние сутки от коронавируса умерли еще 268 человек. Об этом передает издание El Mundo.

Отмечается, что зарегистрированное число летальных случаев является наименьшим суточным количеством в течение месяца. В то же время, количество выздоровевших в стране стремительно возросло до 3103.

Как сообщается, сейчас в Испании лабораторно подтверждено 213 435 случаев заражения коронавирусом, из них 24 543 человека умерли. Количество зафиксированных заражений за последние 24 часа составляет 816. В общем от вируса излечилось 112 050 человек.

Как сообщали Українські Новини, Испания заявила, что не будет открывать летний туристический сезон в 2020 году из-за коронавируса.

Кроме того, власти в Испании продезинфицировали пляжи с хлоркой перед тем, как впустить туда детей. Из-за этого пострадали животные, а экологи назвали данное действие безумием, после чего правительство принесло свои извинения.