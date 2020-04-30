підписатися на розсилку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
  • Новини
  • Світ
  • У Таджикистані зафіксували перші випадки зараження на COVID-19
30 квітня 2020, четвер, 15:27 9
Світ 2020-04-30T15:33:52+03:00
Українські Новини
У Таджикистані зафіксували перші випадки зараження на COVID-19

У Таджикистані зафіксували перші випадки зараження на COVID-19

Елизавета Кесельман
Таджикістан, коронавірус в Таджикістані, перші випадки коронавірусу
Прапор Таджикистана.Фото:ru.wikipedia.org
Прапор Таджикистана.Фото:ru.wikipedia.org

Пандемія коронавірусу по всьому світу поступово йде на спад. Так, в багатьох країнах почали послаблювати карантинні заходи, в Україні з завтрашнього дня повноцінно відновлюють роботу продовольчі і аграрні ринки. Тим часом, незважаючи на поліпшення в світі, перші випадки зараження коронавірусною пневманією зафіксували в Таджикистані. Про це передає видання "Ховар".

Дані про зараження надав республіканський штаб з попередження розповсюдження коронавірусу Таджикистану. Так, в країні офіційно виявлено 15 випадків зараження COVID-19. З них 10 випадків виявили в Согдійській області та 5 - в Душанбе.

"Сьогодні відбулося засідання Республіканського штабу з попередження поширення коронавірусу Таджикістану, який офіційно підтверджує випадки зараження коронавірусом в країні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Північна Корея, за якої детально стежать США в зв'язку з чутками про стан лідера КНДР Кім Чен Ина заявила, що з початку спалаху епідемії коронавіруса в країні не зафіксували жодного випадку, проте інші країни назвали інформацію помилковою.

Більше новин про: Таджикістан коронавірус в Таджикістані перші випадки коронавірусу

В Україні третій день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом
В Україні 50-й день карантину: скільки залишилося до його закінчення
Новини
Рада планує в 9 разів скоротити розмір грошової застави на місцевих виборах 16:14
У 2019 році члени правління "Укрзалізниці" отримали в середньому по 12 млн гривень винагороди, – фінзвітність 16:08
Андрій Холодов. Фото: kp.ua
Нардеп Холодов розповів, чому він виїхав на Кіпр перед закриттям кордонів і досі не повернувся 15:55
В Іспанії після пом'якшення карантину за добу від коронавірусу померли 268 осіб 15:54
"Заробив стан в Україні - чому б не допомогти?" - Ярославський розповів міжнародному телеканалу про роль бізнесу в подоланні епідемії коронавірусу 15:47
більше новин
"Дарниця" почала співпрацю з сервісом доставки ліків Liki24.com 18:29
Павелко офіційно запросив членів "футбольної" ТСК в Будинок футболу 23:08
Окружний адмінсуд Києва визнав, що генпрокуратура і НАБУ незаконно відкрили справу проти Писарука, - ЗМІ 08:53
Перенесення планових операцій через пандемію призведе до погіршення здоров'я українців і перенавантаженню клінік восени, - ЗМІ 11:17
Правоохоронні структури отримують відсоток від діяльності конвертаційних центрів, - начальник податкової поліції Дніпропетровщини 12:21
більше новин
Сезонні роботи за кордоном для українців: Кабмін буде видавати дозволи окремо на кожен запит 18:49
Витрати на Генпрокуратуру зросли майже в 4 рази за останні 5 років 07:22 Документ
Під Києвом досі тліють ліси: який індекс якості повітря в столиці 11:07 Карта
Карантин може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей 21:21
Індексація пенсій і закінчення карантину. Що зміниться в травні для українців 06:30
більше новин
Після падіння у Києві збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok