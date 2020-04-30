У Таджикистані зафіксували перші випадки зараження на COVID-19

Пандемія коронавірусу по всьому світу поступово йде на спад. Так, в багатьох країнах почали послаблювати карантинні заходи, в Україні з завтрашнього дня повноцінно відновлюють роботу продовольчі і аграрні ринки. Тим часом, незважаючи на поліпшення в світі, перші випадки зараження коронавірусною пневманією зафіксували в Таджикистані. Про це передає видання "Ховар".

Дані про зараження надав республіканський штаб з попередження розповсюдження коронавірусу Таджикистану. Так, в країні офіційно виявлено 15 випадків зараження COVID-19. З них 10 випадків виявили в Согдійській області та 5 - в Душанбе.

"Сьогодні відбулося засідання Республіканського штабу з попередження поширення коронавірусу Таджикістану, який офіційно підтверджує випадки зараження коронавірусом в країні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Північна Корея, за якої детально стежать США в зв'язку з чутками про стан лідера КНДР Кім Чен Ина заявила, що з початку спалаху епідемії коронавіруса в країні не зафіксували жодного випадку, проте інші країни назвали інформацію помилковою.