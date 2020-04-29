США контролируют ситуацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына, – Помпео

Государственный секретарь Соединенных штатов Майк Помпео после того, как Дональд Трамп заявил, что знает о том, что происходит на самом деле с лидером КНДР, но не может об этом рассказывать, объяснил, что США следят за сообщениями о состоянии Ким Чен Ына. Об этом передает Reuters.

Помпео заявил, что никто из вышепоставленных чиновников не видел лидера КНДР:

"Мы его не видели. У нас нет никакой информации, чтобы сообщить, мы внимательно следим", – заявил Помпео.

Помпео отметил, что Соединенные Штаты будут и впредь уделять основное внимание денуклеаризации (демилитаризации) Северной Кореи, независимо от того, что там происходит.

По словам госсекретаря, в Северной Корее есть риск возникновения голода и нехватка продовольствия.

Как сообщали Українські Новини, новости о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердечно-сосудистой системе, появились около недели назад.

После этого в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон.

В конечном итоге, после появления лидера на публике, советник Ким Чен Ына рассказал о состоянии диктатора.