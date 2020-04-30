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30 апреля 2020, четверг, 15:47 319
Верховная Рада и партии 2020-04-30T15:58:19+03:00
Українські Новини
Нардеп Холодов рассказал, почему он выехал на Кипр перед закрытием границ и до сих пор не вернулся

Нардеп Холодов рассказал, почему он выехал на Кипр перед закрытием границ и до сих пор не вернулся

Елена Новикова
Карантин, Кипр, Коронавирус, Слуга народа, нардеп, Андрей Холодов, Закрытие границ
Андрей Холодов. Фото: kp.ua
Андрей Холодов. Фото: kp.ua

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов объясняет отъезд на Кипр перед закрытием границ в рамках карантина 15 марта из-за операции сына, а свое несвоевременное возвращение в столицу из-за самоизоляции в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я прилетел из Киева на Кипр 15 марта. 16 марта моего маленького сына должны были оперировать – хотел быть с семьей в этой ситуации. Я полетел исключительно по этой причине", - написал он.

По словам Холодова, он намеревался вернуться 17 марта, однако рейс был отменен, а вскоре депутат почувствовал симптомы коронавирусной инфекции.

"У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, одышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей. Тест на Кипре мне сделать тогда не могли – людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц. Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки", - отметил он.

Холодов подчеркнул, что все это время находился на самоизоляции и 12 дней принимал антибиотики.

Справка от заболевании Андрея Холодова. Фото: Facebook/Андрій ХолодовСправка от заболевании Андрея Холодова. Фото: Facebook/Андрій Холодов

Справка от врача о самоизоляции Холодова. Фото: Facebook/Андрій ХолодовСправка от врача о самоизоляции Холодова. Фото: Facebook/Андрій Холодов

На данный момент депутату легче и он намерен вернуться в Киев 30 апреля.

"Сегодня – 30 апреля – будет первый за долгое время рейс "Ларнака - Киев", которым я смогу прилететь. Что и планирую сделать", - подытожил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Холодов пропустил 5 пленарных заседаний Рады из-за отъезда на Кипр после обращения Президента Владимира Зеленского с призывом к украинцам вернуться из-за границы в связи с закрытием границ.

При этом, по данным журналистов программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях", на Кипре депутат Холодов с женой имеют в собственности имение у побережья в городе Лимасол.

Пост депутата от Пост депутата от "Слуги Народа" Андрея Холодова. Скриншот: Facebook/Андрій Холодов

Как сообщали Українськi Новини, с 28 марта Украина закрыла границы в обе стороны - как на въезд, так и на выезд.

Также Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 11 мая.

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