МВС купило для свого госпіталю 50 апаратів ШВЛ за 1 млн гривень за штуку

Поки МОЗ тільки виділив гроші на купівлю апаратів штучної вентиляції легенів, Центральний госпіталь Міністерства внутрішніх справ домовився з компанією "Мрія-Медікал" (Київ) про закупівлю 50 апаратів ШВЛ італійського виробництва за ціною 1 023 000 гривень за одиницю.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Договір про закупівлю апаратів був підписаний 13 квітня, зміни в нього були внесені 22 квітня.

Мова йде про апарати ШВЛ Skan Respiro Plus.

Загальна ціна закупівлі за 50 штук склала 51 150 000 гривень.

Директором і засновником "Мрія-Медікал" є Діана Бардаченко.

Її компанія брала участь у 7 держзакупівлі, перемогу здобула у 6 з них на суму 63,3 млн гривень.

Раніше Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації заявляв про намір домовитися з компанією "Элдімед" про поставку 46 апаратів штучної вентиляції легенів за 33,028 млн гривень. У компанії планувалося закупити апарати ШВЛ загального призначення по 718 тис. гривень за комплект.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, на апараті штучної вентиляції легень знаходяться 129 хворих коронавирусной інфекцією, в тому числі 1 дитина і 8 медпрацівників. З початку епідемії госпіталізація знадобилася 3 093 пацієнтам, 333 з яких - медпрацівники і 136 - діти.

Офіс Президента заявляє, що якість українських апаратів ШВЛ відповідають якості імпортних і в найближчі тижні українські апарати будуть поставлені в лікарні.