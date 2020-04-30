Рябошапка сомневается, что Мангер и Левин получат реальные тюремные сроки по делу Гандзюк

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка сомневается, что подозреваемые в заказе и организации нападения на антикорррупционную активистку Екатерину Гандзюк глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и криминальный авторитет Алексей Левин получат реальные сроки лишения свободы.

Об этом он сказала Українським Новинам.

Он уверен, что вероятность этого равна нулю.

"(Такая вероятность) нулевая", — сказал Рябошапка.

Он считает, что новое руководство Офиса генпрокурора "слило" дело Гандзюк и играет на стороне основных фигурантов дела.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора завершил расследование уголовного производства о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер обвиняется в заказе и финансировании преступления.

Бывший помощник экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игорь Павловский, обвиняемый в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, заключил сделку со следствием и согласился дать обличительные показания по делу.

В январе 2020 года ГПУ и СБУ провели обыски по делу убийства Екатерины Гандзюк с целью отыскания дополнительных доказательств в этом деле.

27 апреля активисты движения "Кто заказал убийство Кати Гандзюк" раскритиковали завершение расследования и провели акцию протеста у Офиса Президента. Активисты считают, что Генпрокуратура "слила" дело.