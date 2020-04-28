Полиция отказалась штрафовать участников митинга под Офисом Президента, который нарушает карантин

Полиция не составляла административных протоколов в отношении участников акции протеста возле здания Офиса Президента 27 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Печерского управления полиции Киева Оксана Тищенко.

"С ними полиция провела профилактическую беседу, и они разошлись", - сказала Тищенко.

Админпротоколы в отношении участников акции не составлялись не смотря на то, что сама акция нарушает карантинные меры, в частности запрет на сборы более 10 человек. Даже в общественном транспорте проезд ограничен 10 людьми. Но участников акции протеста полиция не оштрафовала без объяснения причин.

27 апреля вечером активисты движения "Кто заказал Екатерину Гандзюк" провели возле Офиса Президента акцию протеста против завершения следствия по делу об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Протестующие развернули перед Офисом президента большой банер и жгли факелы.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора завершил расследование уголовного производства о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер обвиняется в заказе и финансировании преступления.

Бывший помощник экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игорь Павловский, обвиняемый в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, заключил сделку со следствием и согласился дать обличительные показания по делу.

В январе 2020 года ГПУ и СБУ провели обыски по делу убийства Екатерины Гандзюк с целью отыскания дополнительных доказательств в этом деле.