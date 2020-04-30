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30 апреля 2020, четверг, 13:02 309
Общество 2020-04-30T13:09:14+03:00
Українські Новини
Кличко рассказал, сколько доплатили медиками, работающим с больными COVID-19

Кличко рассказал, сколько доплатили медиками, работающим с больными COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Доплаты медикам, Медработники
Медработник. Фото: pixabay
Медработник. Фото: pixabay

В Киеве с 13 марта врачи, работающие с пациентами, у которых подозрение на коронавирус, получили доплаты к зарплате. В среднем их зарплата составила от 30 до 50 000 гривен. На доплаты медикам столица выделила почти 900 млн гривен. 

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга в четверг, 30 апреля.

"Насколько вы знаете, с 1 апреля все медучреждения страны получают деньги - в том числе на выплату зарплаты сотрудникам - из государственного, а не из городских бюджетов. Это, напомню, - медицинская реформа. Киев нашел и выделил из городского бюджета на доплаты медикам почти 900 000 000 гривен", - сказал Виталий Кличко.

За апрель медработники коммунальных некоммерческих предприятий столицы, предоставляющих вторичную и третичную помощь, получат дополнительные выплаты пропорционально отработанному времени при полной занятости.

Для врачей сумма начислений составляет 4000 гривен, для медицинских сестер - 3000, для младшего медицинского персонала - 1000 гривен.

"Врачи же, работающие с пациентами с подозрением и больными коронавирусом, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. Таким образом врачи за март получили в среднем от 30 до 50 000 гривен зарплаты, медсестры - 25-30 тысяч и младший медицинский персонал - 20-25 тысяч гривен. Такую же зарплату они получат и за апрель", - сказал мэр столицы.

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получили премию за март.

Для этого город дополнительно выделил 12400000 грн.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве количество зараженных коронавирусом достигло 1401 человек.

Кроме того, в Украине коронавирус зафиксировали почти у 2 тыс. медиков.

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