Экс-депутату Черненко дали 3 года с испытательным сроком за 600 тыс. гривен незаконной компенсации за аренду ж

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокуратурой и бывшим депутатом Верховной Рады Александром Черненко (Блок Петра Порошенко), который недавно признал свою вину, за незаконное получение 600 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года и оштрафовал его на 17 тыс. гривен.

Такое решение суд огласил в четверг, передают Українські Новини.

"Соглашение между САП и обвиняемым Александром Черненко — утвердить. Признать Черненко виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением). Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением занимать должности в выборных органах государственной власти сроком на 1 год. Назначить штраф в 17 000 гривен. Освободить его от основного наказания на испытательный срок в 3 года", — отметил судья.

Также ВАКС возложил на Черненко некоторые обязанности, а именно: периодически являться для регистрации или изменения места жительства в уполномоченный орган пробации и не выезжать за пределы Украины без согласования с органом пробации.

Кроме того, суд взыскал с Черненко около 20 тыс. гривен расходов на проведение экспертиз.

Коллегия судей отметила, что Черненко сам возместил нанесенный ущерб, добровольно пошел на сделку и совершил преступление единолично, а потому не требуется предоставление разоблачительных показаний в отношении других лиц.

Как сообщали Українськi Новини, Черненко (БПП) пошел на сделку со следствием и признался в незаконном получении 600 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве.

163 депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в 4-м квартале 2019 года.

Также первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук из фракции "Слуга народа" арендовал квартиру у своей тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".