Экс-депутат Черненко признался в незаконном получении 600 тыс. гривен компенсации за аренду жилья

Бывший депутат Верховной Рады Александр Черненко (Блок Петра Порошенко) пошел на сделку со следствием и признал вину в незаконном получении 600 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве, которые уже добровольно выплатил.

Об этом Українським Новинам сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Он признал вину и пошел на сделку", - сказали в ведомстве.

Компенсацию, которую он незаконно получил, Черненко уже добровольно вернул.

Также, согласно сделке, Черненко согласился на лишение свободы на три года условно.

При этом сделку должен утвердить Высший антикоррупционный.

23 апреля состоялось заседание суда, но было перенесено на конец апреля.

Как сообщали Українськi Новини, 163 депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в 4-м квартале 2019 года.

Также первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук из фракции "Слуга народа" арендовал квартиру у своей тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".