Рейды базами отдыха и дополнительные КПП: на майские в Запорожской области ужесточат карантин

На майские праздники Национальная полиция будет работать в усиленном режиме, тем временем власти Запорожской области также ужесточат меры безопасности 1-3 мая, ведь из-за вспышки коронавируса в Запорожье закрыли на карантин общежитие. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации, передают Українськi Новини.

На майские праздники власть Запорожской области утвердила дополнительные меры безопасности. Заместитель председателя обладминистрации Иван Федоров провел онлайн заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Во время майских праздников рекомендуется не выходить на улицу без надобности. Также с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая временно прекращается работа общественного транспорта, кроме с 05:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00 часов.

Кроме того парки и зоны отдыха будут находиться под усиленным контролем, но разрешается выгул домашних жывотных. Ограничения касаются и прибрежной зоны Азовского моря и других водоемов. Также планируются рейдовые проверки гостиниц, общежитий, хостелов и других мест отдыха по соблюдению правил карантина.

В период праздников будут организованны дополнительные контрольно-пропускные пункты на автомобильных дорогах, которые ведут к побережью Азовского моря. В частности, это касается Бердянского, Приморского, Приазовского и Якимовского районов. Кроме того, власти этих районов должны разработать четкий механизм осуществления проезда через КПП. Что касается грузовых автомобилей, которые перевозят продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию и строительные материалы, должны проезжать без ограничений.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы рассказали, как проведут майские праздники. Кроме того, из-за вспышки коронавируса в Запорожье ограничили работу общественного транспорта.