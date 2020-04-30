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30 апреля 2020, четверг, 10:39 125
Политика 2020-04-30T10:40:08+03:00
Українські Новини
Януковича вызывают в ГБР для проведения следственных действий

Януковича вызывают в ГБР для проведения следственных действий

Ольга Фандорина
Виктор Янукович, Суд над Януковичем, ГБР, Вызов в ГБР

Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Виктора Януковича для проведения следственных действий по делу в отношении бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Заманы, которого подозревают в государственной измене.

Место проведения: ул. Симона Петлюры, 15, каб. 513.

Как сообщали Українськi Новини, 24 мая Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Владимира Заману.

В мае Главная военная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении Заманы по подозрению в государственной измене.

Замана считает заказчиками своего уголовного преследования бывших Президента Петра Порошенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном подстрекательстве со стороны бывшего Президента Петра Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Суд снял арест с денежных средств окружения Януковича во Всеукраинском банке развития.

Ранее cуд снял арест с денег окружения Януковича в банке Порошенко.

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