Януковича вызывают в ГБР для проведения следственных действий

Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Виктора Януковича для проведения следственных действий по делу в отношении бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Заманы, которого подозревают в государственной измене.

Место проведения: ул. Симона Петлюры, 15, каб. 513.

Как сообщали Українськi Новини, 24 мая Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Владимира Заману.

В мае Главная военная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении Заманы по подозрению в государственной измене.

Замана считает заказчиками своего уголовного преследования бывших Президента Петра Порошенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном подстрекательстве со стороны бывшего Президента Петра Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Суд снял арест с денежных средств окружения Януковича во Всеукраинском банке развития.

Ранее cуд снял арест с денег окружения Януковича в банке Порошенко.