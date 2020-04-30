Януковича вызывают в ГБР для проведения следственных действий

Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Виктора Януковича для проведения следственных действий по делу в отношении бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Заманы, которого подозревают в государственной измене. Место проведения: ул. Симона Петлюры, 15, каб. 513. Как сообщали Українськi Новини, 24 мая Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Владимира Заману. В мае Главная военная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении Заманы по подозрению в государственной измене. Замана считает заказчиками своего уголовного преследования бывших Президента Петра Порошенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном подстрекательстве со стороны бывшего Президента Петра Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения. Суд снял арест с денежных средств окружения Януковича во Всеукраинском банке развития. Ранее cуд снял арест с денег окружения Януковича в банке Порошенко.