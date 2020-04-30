Януковича викликають у ДБР для проведення слідчих дій

Державне бюро розслідувань викликало колишнього президента Віктора Януковича для проведення слідчих дій у справі стосовно колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Замани, якого підозрюють у державній зраді. Місце проведення: вул. Петлюри, 15, каб. 513. Як повідомляли Українські Новини, 24 травня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти колишнього начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил Володимира Заману. У травні Головна військова прокуратура завершила розслідування кримінального провадження стосовно Замани за підозрою в державній зраді. Замана вважає замовниками свого кримінального переслідування колишніх Президента Петра Порошенка і секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова. Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрила кримінальне провадження про можливе підбурювання з боку колишнього Президента Петра Порошенка до розтрати коштів офшорної компанії Wonderbliss Ltd шляхом спецконфискации 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках колишнього Президента Віктора Януковича і його оточення. Суд зняв арешт з грошових коштів оточення Януковича у Всеукраїнському банку розвитку. Раніше суд зняв арешт з грошей оточення Януковича в банку Порошенко.