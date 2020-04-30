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30 квітня 2020, четвер, 10:39 5
Політика 2020-04-30T11:00:24+03:00
Українські Новини
Януковича викликають у ДБР для проведення слідчих дій

Януковича викликають у ДБР для проведення слідчих дій

Ольга Фандорина
Суд над Януковичем, Віктор Янукович, ДБР, Виклик в ДБР

Державне бюро розслідувань викликало колишнього президента Віктора Януковича для проведення слідчих дій у справі стосовно колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Замани, якого підозрюють у державній зраді.

Місце проведення: вул. Петлюри, 15, каб. 513.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти колишнього начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил Володимира Заману.

У травні Головна військова прокуратура завершила розслідування кримінального провадження стосовно Замани за підозрою в державній зраді.

Замана вважає замовниками свого кримінального переслідування колишніх Президента Петра Порошенка і секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрила кримінальне провадження про можливе підбурювання з боку колишнього Президента Петра Порошенка до розтрати коштів офшорної компанії Wonderbliss Ltd шляхом спецконфискации 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках колишнього Президента Віктора Януковича і його оточення.

Суд зняв арешт з грошових коштів оточення Януковича у Всеукраїнському банку розвитку.

Раніше суд зняв арешт з грошей оточення Януковича в банку Порошенко.

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