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28 мая 2019, вторник, 16:04 273
Политика 2019-05-28T16:07:21+03:00
Українські Новини
Замана назвал Порошенко и Турчинова заказчиками своего уголовного преследования

Замана назвал Порошенко и Турчинова заказчиками своего уголовного преследования

Володимир Замана. Фото: Минобороны
Володимир Замана. Фото: Минобороны

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Замана, которого 24 мая освободили из-под стражи, считает заказчиками своего уголовного преследования бывших Президента Петра Порошенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Скорее всего, заказчики - Президент (Порошенко) и секретарь СНБО (Турчинов), с которым у меня был конфликт и напряженные отношения", - заявил генерал.

По его словам, дело против него сфальсифицировал Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Матиос - мастер фальсификаций... Он не гнушается ничего", - сказал Замана.

Экс-начальник Генштаба предполагает, что уголовное преследование связано с тем, что он является свидетелем того, как была сорвана операция по освобождению Крыма в марте 2014 года.

Так, по его словам, 1 марта 2014 года бывший замначальника Генштаба Виктор Назаров дал приказ на применение военных для деблокирования воинских частей в Крыму, захваченных российскими военными.

Украинские военные были погружены в самолеты и летели в сторону полуострова.

Около морского побережья экипаж самолетов получил распоряжение прекратить операцию.

Военные вернулись в места дислокации.

Замана отказался ответить на вопрос, кто из украинских политиков дал команду прекратить операцию по освобождению Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, военная прокуратура задержала Заману, а 25 февраля ему сообщили о подозрении в госизмене

Позже генпрокуратура получила доступ к электронной переписке Заманы.

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