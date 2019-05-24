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24 мая 2019, пятница, 17:42 32
Судебная власть 2019-05-24T17:43:40+03:00
Українські Новини
Суд освободил экс-начальника генштаба Заману из-под стражи

Суд освободил экс-начальника генштаба Заману из-под стражи

Владимир Замана. Фото: Замана Володимир Михайлович/Facebook
Владимир Замана. Фото: Замана Володимир Михайлович/Facebook

Апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Владимира Заману, расследование по делу подозрения в госизмене которого завершили 16 мая.

Об этом говорится в сообщении на странице Заманы в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала!!!" - сказано в нем.

Подозреваемому и его защитникам 16 был мая предоставлен доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления.

После этого дело будет передано в суд.

Как сообщали Українськi Новини, 25 февраля экс-начальнику Генштаба Замане сообщили о подозрении в госизмене. Ранее Военная прокуратура задержала Заману. 

Позже генпрокуратура получила доступ к электронной переписке Заманы.

Тем временем в Генштабе признали недостачу укомплектованности военной техникой и вооружением.

Больше новостей о: Генштаб Апелляционный суд подозрение в госизмене Владимир Замана

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