Суд освободил экс-начальника генштаба Заману из-под стражи

Апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Владимира Заману, расследование по делу подозрения в госизмене которого завершили 16 мая

Об этом говорится в сообщении на странице Заманы в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала!!!" - сказано в нем.

Подозреваемому и его защитникам 16 был мая предоставлен доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления.

После этого дело будет передано в суд.

Как сообщали Українськi Новини, 25 февраля экс-начальнику Генштаба Замане сообщили о подозрении в госизмене. Ранее Военная прокуратура задержала Заману.

Позже генпрокуратура получила доступ к электронной переписке Заманы.

Тем временем в Генштабе признали недостачу укомплектованности военной техникой и вооружением.