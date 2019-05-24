Суд освободил экс-начальника генштаба Заману из-под стражи

Апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Владимира Заману, расследование по делу подозрения в госизмене которого завершили 16 мая.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице Заманы в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала!!!" - сказано в нем.\r\nПодозреваемому и его защитникам 16 был мая предоставлен доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления.\r\nПосле этого дело будет передано в суд.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 25 февраля экс-начальнику Генштаба Замане сообщили о подозрении в госизмене. Ранее Военная прокуратура задержала Заману. \r\nПозже генпрокуратура получила доступ к электронной переписке Заманы.\r\nТем временем в Генштабе признали недостачу укомплектованности военной техникой и вооружением.