В Киеве пенсионеры выстроились в очередь, чтобы получить "коронавирусную" тысячу и оплатить коммуналку

В четверг, 30 апреля в отделениях "Ощадбанка" пенсионеры выстроились в очередь для того, чтобы получить "коронавирусную" тысячу, пенсию или оплатить коммунальные услуги. Пожилые люди не придерживаются необходимой дистанции в условиях карантина, который ввели из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает издание "Страна".

Так, сообщается, у отделения "Ощадбанка" на улице Симиренка 1/2 в очереди у входа в банк стоит 15 человек. В основном, они пришли, чтобы оплатить коммунальные услуги, или получить пенсию или доплату к пенсии в размере 1000 грн. На улице люди стоят, не придерживаясь дистанции, а в помещении банка перед банкоматами в комнате 4×3 постоянно находится 7-8 человек.

"Многие пришли, чтобы оплатить коммунальные, интернета дома нет, да и какой вообще интернет у пенсионеров", - рассказала пенсионерка Татьяна.

В помещении банка из-за того, что терминал перестал работать через 30 минут после открытия отделения, многие пенсионеры ждут когда он начнет работать, и таким образом создают скопление людей.

"По телевизору говорят, чтобы мы оплачивали коммунальные через смартфон, а где мне взять 4 500 грн. чтобы купить тот смартфон. Приходится стоять здесь и ждать", - возмущается пенсионер Александр.

По словам пенсионерки Нины, вчера она ждала три часа, чтобы оплатить коммунальные, но терминал тоже перестал работать и она не смогла их оплатить.

Банкомат "Ощадбанка". Фото: Страна

В 15-ти метрах от "Ощадбанка", расположено отделение "Укрпочты". Возле него в очереди около 20 человек, дистанцию не соблюдают, но все в защитных масках. Люди спорят из-за места в очереди. Один из пенсионеров показал перемотанную ногу и начал говорит, что ему тяжело стоять.

Люди рассказали, что занимают очередь из 07:00 и это при том, что отделение открывается в 09:00.

Пенсионер Александр говорит, что пенсию ему приносят домой почтальон с почты, а вот в этом месяце не принесли, и он пришёл узнать, что случилось.

"Стою здесь из 07:00, я пережил четыре инфаркта, а мне приходится здесь стоять по несколько часов, это возмущает", - рассказал он.

В помещении отделения скопления людей нет. Зал отделения большой, но одновременно там может находиться только три человека. Периодически идёт дождь из-за этого люди скапливаются на крыльце отделения.

Отделение "Укрпочты". Фото: Страна

Как сообщали Українські Новини, в Украине уже 50-й день карантина, до конца осталось 11 дней.

Также с 1 мая начнется индексация пенсий.