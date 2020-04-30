У Києві пенсіонери вишикувалися в чергу, щоб отримати "коронавірусну" тисячу і оплатити комуналку

У четвер, 30 квітня у відділеннях "Ощадбанку" пенсіонери утворили чергу для того, щоб отримати "коронавірусну" тисячу, пенсію або оплатити комунальні послуги. Літні люди не дотримуються необхідної дистанції в умовах карантину, який ввели через поширення коронавірусу. Про це повідомляє видання "Страна". Так, повідомляється, у відділення "Ощадбанку" на вулиці Симиренка 1\/2 у черзі біля входу в банк коштує 15 осіб. В основному, вони прийшли, щоб оплатити комунальні послуги, чи отримати пенсію або доплату до пенсії в розмірі 1000 грн. На вулиці люди стоять, не дотримуючись дистанції, а в приміщенні банку перед банкоматами в кімнаті 4×3 постійно знаходиться 7-8 чоловік. "Багато прийшли, щоб оплатити комунальні, інтернету вдома немає, та і який взагалі інтернет у пенсіонерів", - розповіла пенсіонерка Тетяна. У приміщенні банку через те, що термінал перестав працювати через 30 хвилин після відкриття відділення, багато пенсіонерів чекають коли він почне працювати, і таким чином створюють скупчення людей. "По телевізору кажуть, щоб ми оплачували комунальні через смартфон, а де мені взяти 4 500 грн. щоб купити той смартфон. Доводиться стояти тут і чекати", - обурюється пенсіонер Олександр. За словами пенсіонерки Ніни, вчора вона чекала три години, щоб оплатити комунальні, але термінал теж перестав працювати і вона не змогла їх оплатити. Банкомат "Ощадбанку". Фото: Країна В 15-ти метрах від "Ощадбанку", розташоване відділення "Укрпошти". Біля нього в черзі близько 20 осіб, дистанцію не дотримуються, але все в захисних масках. Люди сперечаються за місця в черзі. Один з пенсіонерів показав перемотану ногу і почав каже, що йому важко стояти. Люди розповіли, що займають чергу з 07:00 і це при тому, що відділення відкривається в 09:00. Пенсіонер Олександр каже, що пенсію йому приносять додому листоноша з пошти, а ось в цьому місяці не принесли, і він прийшов дізнатися, що сталося. "Стою тут з 07:00, я пережив чотири інфаркти, а мені доводиться тут стояти по кілька годин, це обурює", - розповів він. В приміщенні відділення скупчення людей немає. Зал відділення великий, але одночасно там може знаходитися тільки три людини. Періодично йде дощ із-за цього люди скупчуються на ґанку відділення. Відділення "Укрпошти". Фото: Країна Як повідомляли Українські Новини, в Україні вже 50-й день карантину, до кінця залишилося 11 днів. Також з 1 травня почнеться індексація пенсій.