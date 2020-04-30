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30 квітня 2020, четвер, 11:07 11
Суспільство 2020-04-30T13:30:04+03:00
Українські Новини
У Києві пенсіонери вишикувалися в чергу, щоб отримати "коронавірусну" тисячу і оплатити комуналку

У Києві пенсіонери вишикувалися в чергу, щоб отримати "коронавірусну" тисячу і оплатити комуналку

Елена Новикова
Карантин, Пенсіонери, пенсія, Карантин в Україні, коронавірусна тисяча

У четвер, 30 квітня у відділеннях "Ощадбанку" пенсіонери утворили чергу для того, щоб отримати "коронавірусну" тисячу, пенсію або оплатити комунальні послуги. Літні люди не дотримуються необхідної дистанції в умовах карантину, який ввели через поширення коронавірусу. Про це повідомляє видання "Страна".

Так, повідомляється, у відділення "Ощадбанку" на вулиці Симиренка 1/2 у черзі біля входу в банк коштує 15 осіб. В основному, вони прийшли, щоб оплатити комунальні послуги, чи отримати пенсію або доплату до пенсії в розмірі 1000 грн. На вулиці люди стоять, не дотримуючись дистанції, а в приміщенні банку перед банкоматами в кімнаті 4×3 постійно знаходиться 7-8 чоловік.

"Багато прийшли, щоб оплатити комунальні, інтернету вдома немає, та і який взагалі інтернет у пенсіонерів", - розповіла пенсіонерка Тетяна.

У приміщенні банку через те, що термінал перестав працювати через 30 хвилин після відкриття відділення, багато пенсіонерів чекають коли він почне працювати, і таким чином створюють скупчення людей.

"По телевізору кажуть, щоб ми оплачували комунальні через смартфон, а де мені взяти 4 500 грн. щоб купити той смартфон. Доводиться стояти тут і чекати", - обурюється пенсіонер Олександр.

За словами пенсіонерки Ніни, вчора вона чекала три години, щоб оплатити комунальні, але термінал теж перестав працювати і вона не змогла їх оплатити.

БанкоматБанкомат "Ощадбанку". Фото: Країна

В 15-ти метрах від "Ощадбанку", розташоване відділення "Укрпошти". Біля нього в черзі близько 20 осіб, дистанцію не дотримуються, але все в захисних масках. Люди сперечаються за місця в черзі. Один з пенсіонерів показав перемотану ногу і почав каже, що йому важко стояти.

Люди розповіли, що займають чергу з 07:00 і це при тому, що відділення відкривається в 09:00.

Пенсіонер Олександр каже, що пенсію йому приносять додому листоноша з пошти, а ось в цьому місяці не принесли, і він прийшов дізнатися, що сталося.

"Стою тут з 07:00, я пережив чотири інфаркти, а мені доводиться тут стояти по кілька годин, це обурює", - розповів він.

В приміщенні відділення скупчення людей немає. Зал відділення великий, але одночасно там може знаходитися тільки три людини. Періодично йде дощ із-за цього люди скупчуються на ґанку відділення.

ВідділенняВідділення "Укрпошти". Фото: Країна

 

 

Як повідомляли Українські Новини, в Україні вже 50-й день карантину, до кінця залишилося 11 днів.

Також з 1 травня почнеться індексація пенсій.

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