В Киеве и в нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине в четверг, 30 апреля. Штормовое предупреждение объявлено в Киеве, западных и северных областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, сегодня днем в Киеве, западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются грозы, в Карпатах, на большей части страны порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

Вместе с тем, ночью в Закарпатской области будет значительный дождь (I уровень опасности).

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Также синоптик дала прогноз на последний день апреля и начало мая.

А сегодня нас ждут дожди с сильными порывами ветра и грозой. Погода 30 апреля резко испортится.

Идет жара, но с заморозками и грозами: синоптики дали прогноз погоды на неделю и 1 мая.