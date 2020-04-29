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29 апреля 2020, среда, 21:00 186
Общество 2020-04-29T21:00:01+03:00
Українські Новини
Дожди с сильными порывами ветра и грозой. Погода 30 апреля резко испортится

Дожди с сильными порывами ветра и грозой. Погода 30 апреля резко испортится

Анна Рудык
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Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

30 апреля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, гроза, температура ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, гроза, температура ночью +8…+10 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве ночью сильный дождь, днем кратковременный дождь, грозы, температура ночью +8…+10 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +19…+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +16…+21 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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