Дожди с сильными порывами ветра и грозой. Погода 30 апреля резко испортится

30 апреля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов. В Моршине кратковременный дождь, гроза, температура ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов. В Трускавце кратковременный дождь, гроза, температура ночью +8…+10 градусов, днем +16…+18 градусов. В Сваляве ночью сильный дождь, днем кратковременный дождь, грозы, температура ночью +8…+10 градусов, днем +16…+18 градусов. На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +19…+24 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +16…+21 градус. В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов. Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды. Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.