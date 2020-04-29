Дожди с сильными порывами ветра и грозой. Погода 30 апреля резко испортится

Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09

В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30

В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30

На каждого умершего от коронавируса в Украине приходится двое умерших от туберкулеза, четверо - от гриппа и 220 умерших от болезней сердца 12:59 Документ