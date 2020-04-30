У травні Україна повинна виплатити $1,1 млрд за зовнішніми боргами

У той час як НБУ зміцнює гривню, в травні поточного року Україна має погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

Про це свідчать відповідні графіки виплат за зовнішніми боргами, передають Українські Новини.

27 травня 2015 року Україна продала єврооблігації на 1 млрд доларів під гарантії США.

Номінальна вартість кожної облігації становить 200 тис. доларів, процентна ставка - 1,847% в рік.

Сплата процентів здійснювалася двічі на рік (29 травня та 29 листопада).

Планований термін погашення облігації - 29 травня 2020 року.

Крім того, 1 травня, Україна повинна виплатити МВФ понад 51 млн СПЗ (спецправа запозичення), що за офіційним курсом НБУ на кінець квітня становить близько 70 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, державний і гарантований державою борг на кінець березня становив 2 255,55 млрд гривень, або 80,38 млрд доларів проти 2 047,83 млрд гривень, або 83,38 млрд доларів місяцем раніше.

Україні треба виплатити 400 млрд гривень за держборгом у 2020.