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30 апреля 2020, четверг, 10:06 254
Общество 2020-04-30T10:08:08+03:00
Українські Новини
В начале мая ветераны войны получат материальную помощь. Кому и сколько выплатят

В начале мая ветераны войны получат материальную помощь. Кому и сколько выплатят

Анна Рудык
Ветераны, Материальная помощь, Социальная помощь, Ветераны Великой Отечественной войны
Деньги
Деньги

1 млн ветеранов войны получат единоразовую помощь от 0,9 тыс. до 4,1 тыс. гривен до 5 мая, а также в этом месяце пройдет индексация пенсий.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге по результатам заседания правительства, передают Українськi Новини.

"Ежегодно в преддверии майских праздников более 1 млн ветеранов войны и жертв нацистских преследований получают ежегодную разовую денежную помощь до 5 мая", - сказала она.

Министр отметила, что в 2020 году размер такой помощи составит от 900 гривен до 4 120 гривен, в зависимости от категории.

Например, ветераны войны 1-й группы инвалидности получат 4 120 гривен, 2-й группы - 3 640 гривен, 3-й группы - 3 160 гривен, участники боевых действий - 1 390 гривен, лица, которые имеют особые заслуги перед родиной, - 4 120 гривен, члены семей погибших участников боевых действий - 900 гривен. 

Всего на эти выплаты выделено 1,3 млрд гривен.

По состоянию на 28 апреля 843 тыс. ветеранов войны уже получили выплаты.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве ветераны Второй мировой войны и АТО получат материальную помощь.

Также в связи с годовщиной Чернобыльской катастрофы материальную помощь выплатят 53 тыс. киевлян.

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