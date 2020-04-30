Суд арестовал счета Кивы по делу об убийстве Гандзюк

Соломенский районный суд Киева арестовал счета депутата Верховной Рады Ильи Кивы ("Оппозиционная платформа - за Життя") по уголовному производству о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении юридической компании "Миллер", передают Українськi Новини.

Отмечается, что Кива безосновательно обвинил Гандзюк в коррупции, что не соответствует действительности.

26 июня 2019 года Соломенский районный суд Киева удовлетворил иск отца Гандзюк к Киве и ООО "Голдберри" о защите чести, достоинства, деловой репутации и обязательства опровергнуть недостоверную информацию.

Указано, что решением Соломенского районного суда Киева было признано недостоверной информацию, распространенную 2 октября 2018 года Кивой в эфире телеканала "Эспрессо.TV" следующего содержания:"Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета".

Также суд обязал Киву опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала о том, что распространенная информация не соответствует действительности.

Кроме того, обязано взыскать с Киви в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1 409,60 гривен.

22 апреля во исполнение решения суда государственным исполнителем Днепровского районного отдела государственной исполнительной службы в Киеве принято постановление о наложении ареста на денежные средства Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.

В случае невыполнения решения суда будут применены меры, предусмотренные ст. 63 закона "Об исполнительном производстве", в виде штрафа, а потом и открытие уголовного производства.

Таким образом, если Кива не выполнит решение суда в полной мере, в орган предварительного расследования будет сообщено о совершении последним уголовного преступления в соответствии со ст. 382 (неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора завершил расследование уголовного производства о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер обвиняется в заказе и финансировании преступления.

Бывший помощник экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игорь Павловский, обвиняемый в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, заключил сделку со следствием и согласился дать обличительные показания по делу.