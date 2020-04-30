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30 апреля 2020, четверг, 09:46 1354
Судебная власть 2020-04-30T09:48:22+03:00
Українські Новини
Суд арестовал счета Кивы по делу об убийстве Гандзюк

Суд арестовал счета Кивы по делу об убийстве Гандзюк

Елизавета Драбкина
Илья Кива, Убийство Катерины Гандзюк, Екатерина Гандзюк
Илья Кива,
Илья Кива, "Оппозиционая платформа - За життя". Фото пресс-службы

Соломенский районный суд Киева арестовал счета депутата Верховной Рады Ильи Кивы ("Оппозиционная платформа - за Життя") по уголовному производству о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении юридической компании "Миллер", передают Українськi Новини.

Отмечается, что Кива безосновательно обвинил Гандзюк в коррупции, что не соответствует действительности.

26 июня 2019 года Соломенский районный суд Киева удовлетворил иск отца Гандзюк к Киве и ООО "Голдберри" о защите чести, достоинства, деловой репутации и обязательства опровергнуть недостоверную информацию.

Указано, что решением Соломенского районного суда Киева было признано недостоверной информацию, распространенную 2 октября 2018 года Кивой в эфире телеканала "Эспрессо.TV" следующего содержания:"Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета".

Также суд обязал Киву опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала о том, что распространенная информация не соответствует действительности.

Кроме того, обязано взыскать с Киви в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1 409,60 гривен.

22 апреля во исполнение решения суда государственным исполнителем Днепровского районного отдела государственной исполнительной службы в Киеве принято постановление о наложении ареста на денежные средства Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.

В случае невыполнения решения суда будут применены меры, предусмотренные ст. 63 закона "Об исполнительном производстве", в виде штрафа, а потом и открытие уголовного производства.

Таким образом, если Кива не выполнит решение суда в полной мере, в орган предварительного расследования будет сообщено о совершении последним уголовного преступления в соответствии со ст. 382 (неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора завершил расследование уголовного производства о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер обвиняется в заказе и финансировании преступления.

Бывший помощник экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игорь Павловский, обвиняемый в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, заключил сделку со следствием и согласился дать обличительные показания по делу.

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