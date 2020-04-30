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30 апреля 2020, четверг, 08:44 259
Мир 2020-04-30T08:44:16+03:00
Українські Новини
Сегодня видеоконференция глав МИД Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате

Сегодня видеоконференция глав МИД Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате

Ольга Фандорина
нормандский формат, Встреча, Видеоконференция, Встреча нормандской четверки
Нормандский формат. Фото: twitter.com/KarandashN
Нормандский формат. Фото: twitter.com/KarandashN

Видеоконференция в нормандском формате (Украина — Германия — Франция — Россия) на уровне министров иностранных дел состоится в четверг, 30 апреля. 

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 

Он отметил, что необходимость в разговоре министров нормандского формата назрела давно из-за отсутствия значительного прогресса в реализации решений нормандского саммита в Парижю

"Нам надо дать импульс на пути к их исполнению, для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где надо будет достигать новых договоренностей и двигаться путем к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и, в конце концов, к прекращению российской агрессии в целом", — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Пристайко заявил, что встреча в "нормандском формате" не обязательно должна состояться в апреле.

Кроме того, Пристайко также заявил, что Россия не выполнила условия "нормансдкого формата".

В феврале министр иностранных дел России Лавров назвал условия для новой "нормандской встречи"

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