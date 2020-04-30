Сегодня видеоконференция глав МИД Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате

Видеоконференция в нормандском формате (Украина — Германия — Франция — Россия) на уровне министров иностранных дел состоится в четверг, 30 апреля. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что необходимость в разговоре министров нормандского формата назрела давно из-за отсутствия значительного прогресса в реализации решений нормандского саммита в Парижю "Нам надо дать импульс на пути к их исполнению, для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где надо будет достигать новых договоренностей и двигаться путем к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и, в конце концов, к прекращению российской агрессии в целом", — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства. Ранее Пристайко заявил, что встреча в "нормандском формате" не обязательно должна состояться в апреле. Кроме того, Пристайко также заявил, что Россия не выполнила условия "нормансдкого формата". В феврале министр иностранных дел России Лавров назвал условия для новой "нормандской встречи".