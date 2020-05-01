Спектакли, концерты и церемонии кинопремий: как отметить майские выходные

В то время, как на этой неделе можно отдыхать 3 дня, по случаю установленных Кабмином государственных выходных украинцы могут посетить еще и бесплатные мероприятия не выходя из дома. Українські Новини собрали разные онлайн мероприятия, которые состоятся 1-3 мая.

Бесплатные мероприятия 1 мая

"Май свято вдома!" – это онлайн марафон с музыкантами, известными рестораторами и неожиданными гостьями.

Спектакль "Медведь". Не выходя из дома можно присоединиться к искусству. 1 мая состоится спектакль "Театра на вынос" – "Медведь" Антона Чехова. Прямой эфир можно увидеть в Facebook на странице Театр "Актер" в 19:00.

Пьеса "12 ночь". В онлайне можно поссмотреть пьесу Шекспира "12 ночь". Сюжет представят в современной интерпретации. Онлайн-трансляция начнется в 19:00. Поссмотреть ее можно в на Youtube-канале Les Kurbas Theatre. Кроме того, перед началом показа состоится интервью с основателем и главным режиссером театра Леся Курбаса Владимиром Кучинским.

Флэшмоб #TogetherAtTheSameTime

1 мая можно поссмотреть онлайн, как сто человек со всего мира будут снимать клип под музыку "ДахиБрахи" на композицию Alambari. Все участники одновременно будут выполнять одни действия, только из разных углов мира.

"Киновернисаж" онлайн – лучшие украинские фильмы 2019 года. Создатели кинолент номинированы на Четвертую национальную кинопремию "Золотой Волчок". В прямом эфире можно будет увидеть актеров, режисеров и пообщаться с ними онлайн.

"Docudays UA" – это международный фестиваль документального кино о правах человека. Кинопоказы будут бесплатными в режиме онлайн-трансляций.

"GRAI" – шоу театральной импровизации. Оно уже 50 лет существует в США и собрало много поклонников. Во время программы зрители становятся частью команды. Главное задание актеров – привлечь максимальное количество людей в создание представления.

Бесплатные мероприятия 2 мая

8 концертов от народной артистки Украины Jamala. Певица открыла серию концертов, которые можно послушать не выходя из дома. Проэкт действует под лозунгом "Культура объединяет".

Благотворительный онлайн-концерт #даруйповітря состоится 2 мая. Участие примут более 270 известных украинских артистов и блогеров. Главная цель – помочь собрать деньги на приобретение 24 аппарата искусственной вентиляции легких в каждую область Украины.

Третий сезон "Литкурьера" состоится в прямом эфире. 2 мая литературное чтение будет проводить украинская писательница Тамара Гориха-Зерня. Чтение можно посмотреть в 20:30 на странице в Facebook Book Forum.

Бесплатные мероприятия 3 мая

Церемония награждения Национальной кинопремии "Золотой Волчок" впервые состоится онлайн. Во время онлайн-трансляции огласят победителей. Премии будут вручать в 23 номинациях, две из которых – новые. Драма "Домой" получила 11 – наиболее количество номинаций. На втором месте – комедия "Мои мысли тихие" собрала 9 номинаций, "Гуцулка Ксения" – 9, "Вулкан" – 8, "Захар Беркут" – 7. Онлайн-церемонии вручения Четвертой Национальной кинопремии "Золотой Волчок" начнется в 19:00.

Виртуальная экскурсия Древним Египтом

Несмотря на карантин во всем мире, можно путешествовать даже в самые далекие уголки мира. В связи с коронавирусом, в Египте запустили онлайн-экскурсии гробницами фараонов. Из множество снимков составили 3D-модель гробници Рамсеса VI в Долине царей.

Ранее Українські Новини сообщали, чем будут заниматься украинцы во время майских праздников. В то время полицейские будут работать в усиленном режиме. Кроме того, до конца мая украинские исполнители дадут бесплатные онлайн концерты.