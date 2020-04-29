В Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків. В яких областях найбільше хворих

В Україні за даними на 29 квітня зафіксовано 9 866 випадків зараження коронавірусом. З них 1 976 - медики. Центр громадського здоров'я України повідомив про те, в яких областях найбільше хворих коронавірусом, а також про можливі причини зараження.

Так, повідомляється, що лідирує за кількістю заражених коронавірусом медиків Чернівецька область. Там зафіксували 264 випадку.

Проте в співвідношенні до загальної кількості хворих в області лідирує Кіровоградська (36%), Вінницька (33%) і Волинська Полтавської області (по 28% у кожній).

З 1 976 медиків одужали - 237 осіб, 1 643 - на амбулаторному лікуванні, 333 - госпіталізовано, а 15 - померли.

Поширення коронавіруса серед медиків в Україні. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Серед причин захворювання COVID-19 серед медпрацівників, можуть бути:

відсутність чіткого плану дій медичного закладу;

порушення визначеного маршруту пацієнта і стандартів ведення пацієнтів;

недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ;

неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізації.

Також уточнюється, що необхідність в ЗІЗ значно зростає, а ефективність їх використання знижується, якщо установи не мають чіткого плану:

консультування населення ("маршрутів пацієнта);

надання екстреної медичної допомоги;

транспортування і госпіталізації

догляду за пацієнтами з підозрою або підтвердженим COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, у ще одному гуртожитку під Києвом виявили спалах коронавірусу.

Також в Дніпрі розвісили оголошення на будинках, де живуть люди з підозрою на коронавірус.