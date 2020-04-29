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29 квітня 2020, середа, 22:17 7 Інфографіка
Медицина 2020-04-29T22:18:07+03:00
Українські Новини
В Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків. В яких областях найбільше хворих

В Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків. В яких областях найбільше хворих

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Поширення коронавірусу, Зараження коронавірусом, Коронавірус у медиків
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Україні за даними на 29 квітня зафіксовано 9 866 випадків зараження коронавірусом. З них 1 976 - медики. Центр громадського здоров'я України повідомив про те, в яких областях найбільше хворих коронавірусом, а також про можливі причини зараження.

Так, повідомляється, що лідирує за кількістю заражених коронавірусом медиків Чернівецька область. Там зафіксували 264 випадку.

Проте в співвідношенні до загальної кількості хворих в області лідирує Кіровоградська (36%), Вінницька (33%) і Волинська Полтавської області (по 28% у кожній).

З 1 976 медиків одужали - 237 осіб, 1 643 - на амбулаторному лікуванні, 333 - госпіталізовано, а 15 - померли.

Поширення коронавіруса серед медиків в Україні. Інфографіка: Центр громадського здоров'яПоширення коронавіруса серед медиків в Україні. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Серед причин захворювання COVID-19 серед медпрацівників, можуть бути:

  • відсутність чіткого плану дій медичного закладу;
  • порушення визначеного маршруту пацієнта і стандартів ведення пацієнтів;
  • недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ;
  • неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізації.

Також уточнюється, що необхідність в ЗІЗ значно зростає, а ефективність їх використання знижується, якщо установи не мають чіткого плану:

  • консультування населення ("маршрутів пацієнта);
  • надання екстреної медичної допомоги;
  • транспортування і госпіталізації
  • догляду за пацієнтами з підозрою або підтвердженим COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, у ще одному гуртожитку під Києвом виявили спалах коронавірусу.

Також в Дніпрі розвісили оголошення на будинках, де живуть люди з підозрою на коронавірус.

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