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29 апреля 2020, среда, 20:24 604
Медицина 2020-04-29T20:25:43+03:00
Українські Новини
В еще одном общежитии под Киевом выявили вспышку коронавируса, - СМИ

В еще одном общежитии под Киевом выявили вспышку коронавируса, - СМИ

Надежда Комендантова
Коронавирус, Общежитие, Вспышка коронавируса, Коронавирус в общежитии
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА

В то время, как количество заболевших коронавирусом в общежитии в Петропавловской Борщаговке (Киево-Святошинский район Киевской области) по состоянию на утро среды увеличилось на 7 человек до 13, вспышка COVID-19 произошла еще в одном общежитии под Киевом на улице Вишневой в селе Зазимье.

Об этом сообщает издание Погляд.

Согласно информации, в общежитии для пожилых людей коронавирусом заразились 13 человек, при этом умерли уже два человека - один случай был летальным из-за коронавируса, а во втором случае пока не известно, был ли человек болен COVID-19.

Теперь на коронавирус проверили остальных 12 жителей общежития. Результаты тестов должны быть обнародованы уже завтра. Пока вокруг общежития установили карантинную зону и санитарный пост, дежурит полиция.

Отметим, что в Киевской ОГА пока официально не сообщали о вспышке коронавируса в Зазимье.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Вишневом (Киево-Святошинский район Киевской области) 23 апреля увеличилось на 38 человек до 101.

Ранее в Петропавловской Борщаговке — вспышка коронавируса в общежитии для иностранцев

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