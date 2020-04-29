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29 апреля 2020, среда, 08:53 243
Общество 2020-04-29T08:54:09+03:00
Українські Новини
В Днипре развесили объявления на домах, где живут люди с подозрением на коронавирус

В Днипре развесили объявления на домах, где живут люди с подозрением на коронавирус

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Днипре
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В Днипре на домах, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирусную инфекцию, появились соответствующие объявления. Информацию об этом подтвердили "Радио Свободе" в мэрии Днипра. 

По данным пресс-службы мэрии, объявления развесили на около 150 домах города. В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.

В горсовете отметили, что подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, будут дезинфицировать чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.

Фотографии объявлений появились в соцсетях.

Объявление. Фото: Facebook/Калиновский (Клочко).ДнепрОбъявление. Фото: Facebook/Калиновский (Клочко).Днепр

Вместе с тем юрист правозащитной группы "Сич" Виталия Серебрянская считает, что появление таких объявлений на подъездах домов является нарушением прав человека. Если инфекция действительно несет общественную опасность, то обработка отдельных персональных данных может осуществляться без согласия человека для предотвращения распространения болезни, но доступ к данным должен предоставляться только ограниченному кругу лиц, говорит она.

В то же время Днипровский юрист Андрей Верба считает, что речь об обнародовании персональных данных не идет: в листовках нет фамилии, имени и отчества человека, его даты рождения и тому подобное.


Как сообщали Українські Новини, на каждого умершего от коронавируса в Украине приходится двое умерших от туберкулеза, четверо - от гриппа и 220 умерших от болезней сердца.

Кроме того, кто чаще болеет коронавирусом в Киеве

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