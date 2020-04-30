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30 квітня 2020, четвер, 18:00 4
Афіша 2020-04-30T20:15:03+03:00
Українські Новини
Від комедій до трилерів: які фільми вийдуть в травні

Від комедій до трилерів: які фільми вийдуть в травні

Ирина Николенко
Карантин, Трейлер фільму, Фільми, Кіно, Кінофільми

Пыд час карантинних обмежень, які повинні закінчитися 11 травня, є час не лише подивитися безкоштовно улюблені фільми, але й нові, які вийдуть в травні. Українські Новини відібрали 6 фільмів різних жанрів, які можна дивитися всією сім'єю.

"Озеро диких гусей"

7 травня вийде кримінальний трилер китайського режисера Дяо Інань "Озеро диких гусей". Головний герой Чжоу – викрадач моторолерів, під час злочину вбиває поліцейського. Після цього його життя повністю змінюється.

  • Країна: Китай, Франція
  • Режисер: Дяо Інань
  • Дата виходу: 7 травня

"Висока нота"

Дакота Джонсон зіграла головну роль у кінострічці "Висока нота". Це історія про світ шоу-бізнесу. Дівчина Меггі працює асистенткою популярної поп-зірки Грейс Девіс. Вона виконує дрібні завдання, але мріє стати продюсером.

  • Країна: США
  • Режисер: Ніша Ганатра
  • Дата виходу: 7 травня

"Агент Лев"

Комедія "Агент Лев" в Україні з'явиться 7 травня. Це історія про психіатра, який повинен лікувати дивного пацієнта. Він каже, що він є таємним шпигуном міжнародного рівня Агент на прізвисько Лев. Після того, як у лікаря викрадають наречену, йому доводиться звернутися по допомогу до цього таємного агента.

  • Країна: Франція, Бельгія
  • Режисер: Людовік Кольбо-Жюстен
  • Дата виходу: 7 травня

"Чемпіони"

Іспанська драма "Чемпіони" вийде в Україні 16 травня. У сюжеті фільму – історія про тренера з баскетболу, його засудили до громадських робіт. Йому нічого не залишається, як працювати з командою розумово відсталих гравців.

  • Країна: Іспанія
  • Режисер: Хав'єр Фессер
  • Дата виходу: 16 травня

"Після сварки"

Американський фільм "Після сварки" вийде на екрани 28 травня. Це продовження кінострічки "Після", яка знята за мотивами бестселера Анни Тодд. Події розгортаються навколо дівчини Теси і її хлопця Хардина. Доля дає їм другий шанс на стосунки, але чи зможуть вони бути разом?

  • Країна: Іспанія
  • Режисер: Роджер Камбл
  • Дата виходу: 28 травня

"Перспективна дівчина"

Драма "Перспективна дівчина" вийде 28 травня. В історії сюжету – дуже розумна дівчина Кессі, в якої могло б бути велике майбутнє. Але все змінив один трагічний випадок. Після цього вона кардинально змінює своє життя і стає на перший погляд легкою здобиччю для чоловіків.

  • Країна: Великобританія
  • Режисер: Еміральд Феннел
  • Дата виходу: 28 травня

Як повідомляли Українські Новини, на карантині можна подивитися фільми з непередбачуваною розв'язкою. Через коронавірус фестиваль європейського кіно 2020 можна подивитися в режимі онлайн.

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