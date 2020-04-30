Від комедій до трилерів: які фільми вийдуть в травні

Пыд час карантинних обмежень, які повинні закінчитися 11 травня, є час не лише подивитися безкоштовно улюблені фільми, але й нові, які вийдуть в травні. Українські Новини відібрали 6 фільмів різних жанрів, які можна дивитися всією сім'єю. "Озеро диких гусей" 7 травня вийде кримінальний трилер китайського режисера Дяо Інань "Озеро диких гусей". Головний герой Чжоу – викрадач моторолерів, під час злочину вбиває поліцейського. Після цього його життя повністю змінюється. Країна: Китай, Франція Режисер: Дяо Інань Дата виходу: 7 травня "Висока нота" Дакота Джонсон зіграла головну роль у кінострічці "Висока нота". Це історія про світ шоу-бізнесу. Дівчина Меггі працює асистенткою популярної поп-зірки Грейс Девіс. Вона виконує дрібні завдання, але мріє стати продюсером. Країна: США Режисер: Ніша Ганатра Дата виходу: 7 травня "Агент Лев" Комедія "Агент Лев" в Україні з'явиться 7 травня. Це історія про психіатра, який повинен лікувати дивного пацієнта. Він каже, що він є таємним шпигуном міжнародного рівня Агент на прізвисько Лев. Після того, як у лікаря викрадають наречену, йому доводиться звернутися по допомогу до цього таємного агента. Країна: Франція, Бельгія Режисер: Людовік Кольбо-Жюстен Дата виходу: 7 травня "Чемпіони" Іспанська драма "Чемпіони" вийде в Україні 16 травня. У сюжеті фільму – історія про тренера з баскетболу, його засудили до громадських робіт. Йому нічого не залишається, як працювати з командою розумово відсталих гравців. Країна: Іспанія Режисер: Хав'єр Фессер Дата виходу: 16 травня "Після сварки" Американський фільм "Після сварки" вийде на екрани 28 травня. Це продовження кінострічки "Після", яка знята за мотивами бестселера Анни Тодд. Події розгортаються навколо дівчини Теси і її хлопця Хардина. Доля дає їм другий шанс на стосунки, але чи зможуть вони бути разом? Країна: Іспанія Режисер: Роджер Камбл Дата виходу: 28 травня "Перспективна дівчина" Драма "Перспективна дівчина" вийде 28 травня. В історії сюжету – дуже розумна дівчина Кессі, в якої могло б бути велике майбутнє. Але все змінив один трагічний випадок. Після цього вона кардинально змінює своє життя і стає на перший погляд легкою здобиччю для чоловіків. Країна: Великобританія Режисер: Еміральд Феннел Дата виходу: 28 травня Як повідомляли Українські Новини, на карантині можна подивитися фільми з непередбачуваною розв'язкою. Через коронавірус фестиваль європейського кіно 2020 можна подивитися в режимі онлайн.