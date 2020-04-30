Від комедій до трилерів: які фільми вийдуть в травні

Пыд час карантинних обмежень, які повинні закінчитися 11 травня, є час не лише подивитися безкоштовно улюблені фільми, але й нові, які вийдуть в травні. Українські Новини відібрали 6 фільмів різних жанрів, які можна дивитися всією сім'єю.

"Озеро диких гусей"

7 травня вийде кримінальний трилер китайського режисера Дяо Інань "Озеро диких гусей". Головний герой Чжоу – викрадач моторолерів, під час злочину вбиває поліцейського. Після цього його життя повністю змінюється.

Країна: Китай, Франція

Китай, Франція Режисер: Дяо Інань

Дяо Інань Дата виходу: 7 травня

"Висока нота"

Дакота Джонсон зіграла головну роль у кінострічці "Висока нота". Це історія про світ шоу-бізнесу. Дівчина Меггі працює асистенткою популярної поп-зірки Грейс Девіс. Вона виконує дрібні завдання, але мріє стати продюсером.

Країна: США

США Режисер: Ніша Ганатра

Ніша Ганатра Дата виходу: 7 травня

"Агент Лев"

Комедія "Агент Лев" в Україні з'явиться 7 травня. Це історія про психіатра, який повинен лікувати дивного пацієнта. Він каже, що він є таємним шпигуном міжнародного рівня Агент на прізвисько Лев. Після того, як у лікаря викрадають наречену, йому доводиться звернутися по допомогу до цього таємного агента.

Країна: Франція, Бельгія

Франція, Бельгія Режисер: Людовік Кольбо-Жюстен

Людовік Кольбо-Жюстен Дата виходу: 7 травня