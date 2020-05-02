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02 мая 2020, суббота, 13:00 12
Афиша 2020-05-02T13:00:01+03:00
Українські Новини
Что посмотреть на карантине. В мае выйдут два новых мультфильма

Что посмотреть на карантине. В мае выйдут два новых мультфильма

Ирина Николенко
Карантин, мультфильмы, Кинофильмы-2020, Мультики

Если взрослые на карантине могут посмотреть любимые фильмы, детям хочется увидеть мультгероев. В мае в Украине выйдут два детских мультика - продолжение истории о Скуби-Ду и Губке Боб, передают Українські Новини.

"Скуби-Ду!"

Продолжение знаменитого фультфильма "Скуби-Ду!". В этой части вы узнаете как познакомились Скуби и Шегги, которые стали самыми лучшими друзьями. Также как они встретились с Фредом, Вельмой и Дафной. Им нужно разгадать таинственный заговор а также остановить попытку выпустить в свет собаку-призрака Цербер.

  • Страна: США
  • Режиссер: Тони Червоне
  • Дата выхода: 14 мая

"Губка Боб: побег Губки"

Продолжение о Губке Боб можно увидеть 28 мая. В мультфильме вы увидите новые приключения Губки Боб и его друзей. Герои должны отправиться в спасательную миссию, которая приведет их к затерянному городу.

  • Страна: США
  • Режиссер: Тим Хилл
  • Дата выхода: 28 мая

Ранее Українські Новини сообщали, на карантине можно посмотреть 5 комедийных фильмов для всей семьи. Также детям показали мультик как не заразиться коронавирусом.

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