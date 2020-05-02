Что посмотреть на карантине. В мае выйдут два новых мультфильма

Если взрослые на карантине могут посмотреть любимые фильмы, детям хочется увидеть мультгероев. В мае в Украине выйдут два детских мультика - продолжение истории о Скуби-Ду и Губке Боб, передают Українські Новини.

"Скуби-Ду!"

Продолжение знаменитого фультфильма "Скуби-Ду!". В этой части вы узнаете как познакомились Скуби и Шегги, которые стали самыми лучшими друзьями. Также как они встретились с Фредом, Вельмой и Дафной. Им нужно разгадать таинственный заговор а также остановить попытку выпустить в свет собаку-призрака Цербер.

Страна: США

США Режиссер: Тони Червоне

Тони Червоне Дата выхода: 14 мая

https://www.youtube.com/watch?v=WIsA9FCQ758" frameborder="0" allowfullscreen>

"Губка Боб: побег Губки"

Продолжение о Губке Боб можно увидеть 28 мая. В мультфильме вы увидите новые приключения Губки Боб и его друзей. Герои должны отправиться в спасательную миссию, которая приведет их к затерянному городу.

Страна: США

США Режиссер: Тим Хилл

Тим Хилл Дата выхода: 28 мая

https://www.youtube.com/watch?v=As1M-qWx2fs" frameborder="0" allowfullscreen>

Ранее Українські Новини сообщали, на карантине можно посмотреть 5 комедийных фильмов для всей семьи. Также детям показали мультик как не заразиться коронавирусом.