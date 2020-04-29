Боевики снова открыли огонь из запрещенного вооружения. Один военный ранен

Боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 29 апреля, один украинский военнослужащий травмирован, в то время, как накануне один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные "минскими договоренностями" минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы украинских позиций вблизи Верхнеторецкого, Гнутово, Новомихайловки, Павлополя и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли украинские позиции вблизи Новотошковского, Орехово и Новозвановки.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил боевое травмирования.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной.

Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксированы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее на Донбассе боевики ранили в бою двоих украинских военных.

Также в Одесской области на Государственном испытательном полигоне проходят летные испытания украинской ракеты "Вильха-М".