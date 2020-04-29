МОЗ отримає 100 млн гривень на закупівлю ШВЛ-апаратів

Кабінет Міністрів виділив Міністерству охорони здоров'я 100 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусом на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини. "Пропонується виділити на безповоротній основі Міністерству охорони здоров'я 100 млн гривень із фонду боротьби з гострим респіраторним захворюванням", - прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, на виділені кошти МОЗ зможе закупити близько 200 апаратів ШВЛ. Міністр зазначив, що планується здійснювати закупівлю у українського виробника. Як повідомляли Українські Новини, згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, на апараті штучної вентиляції легень перебуває 129 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 1 дитина і 8 медпрацівників. З початку епідемії госпіталізація знадобилася 3 093 пацієнтам, 333 з яких - медпрацівники і 136 - діти. Тим часом, Кабмін затвердив порядок використання коштів фонду боротьби з коронавірусом.