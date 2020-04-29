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29 апреля 2020, среда, 13:52 1629
Общество 2020-04-29T13:52:30+03:00
Українські Новини
В Измаиле женщина сделала маникюр, а потом "сдала" в полицию своего мастера

В Измаиле женщина сделала маникюр, а потом "сдала" в полицию своего мастера

Ольга Фандорина
Полиция, Измаил, Маникюр, карантин в Украине
Ногти. Маникюр. Фото: pixabay
Ногти. Маникюр. Фото: pixabay

Суд города Измаила Одесской области наложил штраф на местную жительницу, которая работает парикмахером и принимала клиентов, несмотря на общегосударственный карантин по COVID-19. Об этом сообщило местное издание "Пушкинская" со ссылкой на соответствующие данные судебного реестра.

Так, 15 апреля салон горожанки был открыт для посещения. На суде же женщина попросила её не наказывать, так как обслуживались в салоне только его работники.

"Клиентка, однако, выдала своего мастера. Она рассказала полиции, что пришла в салон, чтобы сделать маникюр и постричься, при этом сама работает барменом. Учитывая это обстоятельство, парикмахера оштрафовали на 17 тысяч гривен", - пишет издание.

Как сообщали Українські Новини, сначала откроются непродовольственные магазины и парикмахерские. Как начнут ослаблять карантин в Киеве.

Минздрав утвердил ряд правил, по которым должны будут работать рынки в карантин.

Также Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет выходить из карантина в пять этапов.

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