В Ізмаїлі жінка зробила манікюр, а потім "здала" в поліцію свого майстра

Суд міста Ізмаїла Одеської області наклав штраф на місцеву мешканку, яка працює перукарем і приймала клієнтів, незважаючи на загальнодержавний карантин по COVID-19. Про це повідомило місцеве видання "Пушкінська" з посиланням на відповідні дані судового реєстру.

Так, 15 квітня салон городянки був відкритий для відвідування. На суді жінка попросила її не карати, так як обслуговувалися в салоні тільки його працівники.

"Клієнтка, однак, видала свого майстра. Вона розповіла поліції, що прийшла в салон, щоб зробити манікюр і постригтися, при цьому сама працює барменом. Враховуючи цю обставину, перукаря оштрафували на 17 тисяч гривень", - пише видання.

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