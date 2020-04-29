В Ізмаїлі жінка зробила манікюр, а потім "здала" в поліцію свого майстра

Суд міста Ізмаїла Одеської області наклав штраф на місцеву мешканку, яка працює перукарем і приймала клієнтів, незважаючи на загальнодержавний карантин по COVID-19. Про це повідомило місцеве видання "Пушкінська" з посиланням на відповідні дані судового реєстру. Так, 15 квітня салон городянки був відкритий для відвідування. На суді жінка попросила її не карати, так як обслуговувалися в салоні тільки його працівники. "Клієнтка, однак, видала свого майстра. Вона розповіла поліції, що прийшла в салон, щоб зробити манікюр і постригтися, при цьому сама працює барменом. Враховуючи цю обставину, перукаря оштрафували на 17 тисяч гривень", - пише видання. Як повідомляли Українські Новини, спочатку відкриються непродовольчі магазини і перукарні. Як почнуть послаблювати карантин у Києві. МОЗ затвердив ряд правил, за яким повинні будуть працювати ринки в карантин. Також Денис Шмигаль заявив, що Україна буде виходити з карантину в п'ять етапів.