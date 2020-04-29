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29 квітня 2020, середа, 13:52 14
Суспільство 2020-04-29T14:11:25+03:00
Українські Новини
В Ізмаїлі жінка зробила манікюр, а потім "здала" в поліцію свого майстра

В Ізмаїлі жінка зробила манікюр, а потім "здала" в поліцію свого майстра

Ольга Фандорина
Карантин, Карантин в Україні, Манікюр, Догляд
Нігті. Манікюр. Фото: pixabay
Нігті. Манікюр. Фото: pixabay

Суд міста Ізмаїла Одеської області наклав штраф на місцеву мешканку, яка працює перукарем і приймала клієнтів, незважаючи на загальнодержавний карантин по COVID-19. Про це повідомило місцеве видання "Пушкінська" з посиланням на відповідні дані судового реєстру.

Так, 15 квітня салон городянки був відкритий для відвідування. На суді жінка попросила її не карати, так як обслуговувалися в салоні тільки його працівники.

"Клієнтка, однак, видала свого майстра. Вона розповіла поліції, що прийшла в салон, щоб зробити манікюр і постригтися, при цьому сама працює барменом. Враховуючи цю обставину, перукаря оштрафували на 17 тисяч гривень", - пише видання.

Як повідомляли Українські Новини, спочатку відкриються непродовольчі магазини і перукарні. Як почнуть послаблювати карантин у Києві.

МОЗ затвердив ряд правил, за яким повинні будуть працювати ринки в карантин.

Також Денис Шмигаль заявив, що Україна буде виходити з карантину в п'ять етапів.

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