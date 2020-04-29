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29 апреля 2020, среда, 14:10 281
Экономика 2020-04-29T14:11:06+03:00
Українські Новини
Гривна уверено дорожает. Курс НБУ на 30 апреля

Гривна уверено дорожает. Курс НБУ на 30 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара
Деньги
Деньги

Пока доллар продолжает падать, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 30 апреля - 3 мая, на 7,96 коп. до 26,9735 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 29 апреля, на 7,49 коп. до 27,0531 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 28 апреля на 8,54 коп. до 27,2903 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,11 коп. до 26,9366 UAH/USD.

Ранее экономисты прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня.

Также НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

Кроме того, Национальный банк Украины снизил с 15 тысяч гривен до 5 тысяч гривен предельную сумму денежных переводов без идентификации клиентов банков.

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