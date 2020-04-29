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29 апреля 2020, среда, 12:23 57
Общество 2020-04-29T12:23:49+03:00
Українські Новини
Всех приехавших в Крым на майские праздники, будут помещать на обсервацию

Всех приехавших в Крым на майские праздники, будут помещать на обсервацию

Ольга Фандорина
Аннексия Крыма, Крым, коронавирус в Крыму, Карантин в Крыму
Крым. Фото: world-countries.net
Крым. Фото: world-countries.net

В аннексированном Крыму, где сегодня вспышка коронавируса, будут помещать на обсервацию всех, кто прибыл к ним на майские праздники. На принудительный карантин будут отправлять всех приехавших без крымской прописки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на так называемого "главу" республики Сергея Аксенова.

На обсервацию на две недели будут помещены люди без крымской прописки и собственности, где они могли бы самоизолироваться.

Все приезжие получат информацию о помещении в обсерватор в аэропорту, на Крымском мосту и на вокзалах. Приезжие буду обязаны приехать в обсерватор в течение нескольких часов, в противном случае их объявят в розыск.

"Если выяснится, что человек был заболевший, возбуждаем уголовное дело", - подчеркнул Аксенов.

Как сообщали Українськi Новини, в начале апреля на территории "ЛНР" умерли 13 человек с признаками коронавируса.

Также СБУ заявила, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов.

В "ДНР" и "ЛНР" количество случаев коронавируса взросло до 115, есть летальные, - Минреинтеграции.

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