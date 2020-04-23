В "ДНР" и "ЛНР" количество случаев коронавируса взросло до 115, есть летальные, - Минреинтеграции

Количество заболевших коронавирусом на территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возросло до 115. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, который в России заблокировали из-за данных о COVID-19 в Крыму и на Донбассе, передают Українськi Новини.

"Если утром 22 апреля оккупационные власти в ОРДО заявляла о наличии 36 случаев заражения коронавирусом, то вечером того же дня было объявлено уже о 67 инфицированных (рост на 86%). Оккупационная администрация в ОРЛО 22 апреля объявила о наличии 48 инфицированных (рост по сравнению с 17 апреля в 2,3 раза)", - сказано в нем.

Отмечается, что на всех временно оккупированных территориях Украины и на Донбассе, и в Крыму происходит обострение эпидемиологической ситуации вследствие распространения коронавируса.

Кроме того, 22 апреля оккупационные администрации ОРДЛО синхронно признали наличие первых летальных случаев от коронавируса.

В министерстве считают, что подобное совпадение является свидетельством того, что решение об обнародовании информации об эпидемии принимается в одном центре.

Оккупационные администрации сообщили, что в ОРДЛО, согласно их данным, под наблюдением из-за коронавируса находятся более 13 000 человек.

Как сообщали Українськi Новини, в начале апреля на территории "ЛНР" умерли 13 человек с признаками коронавируса.

Также СБУ заявила, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов.