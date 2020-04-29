Как контролируют режим самоизоляции в Киеве. Ответственность за нарушение

В Мониторинговый центр по противодействию распространения COVID-19 для контроля за режимом самоизоляции передали информацию о более 52 тыс. киевлян, в то время, как в столице 1,3 тыс. зараженных. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу напомнить, что продолжает работать Мониторинговый центр по противодействию распространения COVID-19, который мы создали в столице. Всего в центр для контроля за режимом самоизоляции передали информацию о более 52 тыс. киевлян. Из них почти 47 тыс. - лица, которые вернулись в Украину из-за рубежа с 11 марта. Другие - киевляне, которые лечатся дома или контактировали с больными и тоже должны находиться на самоизоляции", - сказал Кличко.

Он отметил, что сегодня к осуществлению физического контроля за соблюдением самоизоляции привлечены также работники Муниципальной охраны. Они объединены в постоянные группы, регулярно общаются с людьми. Контроль за тем, придерживается ли человек правил самоизоляции, осуществляется в выборочном порядке и сочетается со звонком по телефону и контролем геолокации с помощью чат-бота.

"Алгоритм мониторинга следующий: сначала предупреждение и разъяснительная работа. За повторное нарушение или отказ от соблюдения режима самоизоляции правоохранители составляют административный протокол. На физический контроль Мониторинговый центр передает правоохранителям контакты людей, которые отказываются от общения со специалистами центра, игнорируют телефонные звонки", - добавил мэр Киева.

Физический контроль за киевлянами старше 60 лет, которые есть в группе риска и должны находиться на самоизоляции, осуществляют работники управляющих компаний, а также семейные врачи. Альтернативой физического контроля является телеграмм-бот, который создал и запустил Мониторинговый центр по противодействию COVID-19.



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