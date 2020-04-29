подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.95 29.6
˟
29 апреля 2020, среда, 12:25 97
Общество 2020-04-29T12:26:21+03:00
Українські Новини
Как контролируют режим самоизоляции в Киеве. Ответственность за нарушение

Как контролируют режим самоизоляции в Киеве. Ответственность за нарушение

Валерия Драгомирова
Карантин, самоизоляция, коронавирус в Киеве
Коронавирус. фото: freepik
Коронавирус. фото: freepik

В Мониторинговый центр по противодействию распространения COVID-19 для контроля за режимом самоизоляции передали информацию о более 52 тыс. киевлян, в то время, как в столице 1,3 тыс. зараженных. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу напомнить, что продолжает работать Мониторинговый центр по противодействию распространения COVID-19, который мы создали в столице. Всего в центр для контроля за режимом самоизоляции передали информацию о более 52 тыс. киевлян. Из них почти 47 тыс. - лица, которые вернулись в Украину из-за рубежа с 11 марта. Другие - киевляне, которые лечатся дома или контактировали с больными и тоже должны находиться на самоизоляции", - сказал Кличко.

Он отметил, что сегодня к осуществлению физического контроля за соблюдением самоизоляции привлечены также работники Муниципальной охраны. Они объединены в постоянные группы, регулярно общаются с людьми. Контроль за тем, придерживается ли человек правил самоизоляции, осуществляется в выборочном порядке и сочетается со звонком по телефону и контролем геолокации с помощью чат-бота.

"Алгоритм мониторинга следующий: сначала предупреждение и разъяснительная работа. За повторное нарушение или отказ от соблюдения режима самоизоляции правоохранители составляют административный протокол. На физический контроль Мониторинговый центр передает правоохранителям контакты людей, которые отказываются от общения со специалистами центра, игнорируют телефонные звонки", - добавил мэр Киева.

Физический контроль за киевлянами старше 60 лет, которые есть в группе риска и должны находиться на самоизоляции, осуществляют работники управляющих компаний, а также семейные врачи. Альтернативой физического контроля является телеграмм-бот, который создал и запустил Мониторинговый центр по противодействию COVID-19.


Ранее Українські Новини писали, как в Киеве дезинфицируют дома, где обнаружены случаи коронавируса. 

Кроме того, кто чаще болеет коронавирусом в Киеве

Больше новостей о: Карантин самоизоляция коронавирус в Киеве

После дня спада в Украине второй день подряд растет количество новых заболевших коронавирусом
Украина 49-й день на карантине: до окончания осталось меньше двух недель
Новости
Поиск новых сотрудников заморозили 55,5% ритейлеров, более 66% отмечают ухудшение продаж 12:35
Как контролируют режим самоизоляции в Киеве. Ответственность за нарушение 12:25
Всех приехавших в Крым на майские праздники, будут помещать на обсервацию 12:23
Порт "НИКА-ТЕРА" передал николаевским больницам новую партию медицинского оборудования 12:21
Правоохранительные структуры получают процент от деятельности конвертцентров, - начальник налоговой полиции Днепропетровщины 12:21
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
Люди поделятся на три группы: психолог рассказала, как жить после карантина 13:22
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине 23:22 Инфографика
больше новостей
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
Замгенпрокурора назначили в обход комиссии, - СМИ 13:13
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
больше новостей
Запуск системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД отложили из-за карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok