У Києві кількість нових випадків коронавірусу зменшилася. Всього в столиці 1,3 тис. інфікованих

Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася до 1341 людини. Про це сьогодні, 29 квітня, під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

Так, він повідомив, що коронавірусом заразилися за останню добу 43 людини (за минулу добу було 78 нових заражених), п'ятеро з них медики, один випадок за минулу добу летальний.

За минулу добу захворіли: 21 жінка віком від 25 до 60 років, одна дівчинка 12 років. Також 20 чоловіків у віці від 20 до 66 років і хлопчик, якому 9 років.

З випадків захворювання, підтверджених за минулу добу, два в Києво-Печерській Лаврі.

В лікарні госпіталізували 17 пацієнтів, решта знаходяться на самоізоляції під контролем медиків.

Одужали після коронавірусу в Києві 69 осіб.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 49-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 11 травня.

Тим часом в Україні підтверджено 9866 випадків COVID-19, з них 456 за останню добу (в той час як за минулу добу був 401 новий випадок). Зокрема хвороба підтверджена в 672 дітей та 1976 медиків.