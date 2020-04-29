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29 апреля 2020, среда, 10:46 233
Финансы 2020-04-29T10:47:20+03:00
Українські Новини
За расходами средств на борьбу с COVID-19 можно будет следить в свободном доступе

За расходами средств на борьбу с COVID-19 можно будет следить в свободном доступе

Кира Молчанова
Счетная палата, Финансирование, Коронавирус, Счетная палата Украины, Борьба с коронавирусом
Деньги
Деньги

В Украине коронавирусом больны уже 9,8 тыс. человек, и на борьбу с заболеванием постоянно выделаются средства. Специалисты Счетной палаты начали отслеживать расходы на борьбу с COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передают Українські Новини.

"Сегодня миллиарды гривен из государственного и местных бюджетов идут на борьбу с пандемией. И главная задача - чтобы эти средства использовались исключительно по назначению и помогли стране преодолеть коронавирус. Вопросы, связанные с COVID-19, будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной палаты. Но, чтобы не терять время, наши специалисты уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски, в том числе и неэффективное использования средств. Поэтому было систематизировано и визуализировано информацию, которая позволяет каждому увидеть, как расходуются средства на борьбу за пандемией", - сообщил Валерий Пацкан.

Указывается, что уже доступны данные о расходах, начиная с марта месяца.

По словам председателя Счетной палаты, специалисты выбирают, систематизируют и оперативно обновляют информацию о расходах.

Таким образом, ежедневно в свободном доступе каждый может увидеть общую сумму расходов на преодоление пандемии, общее количество операций, а также какие области больше всего закупают необходимые средства и т.д.

Данные основываются на информации о платежных сделки, проведенные Государственной казначейской службой Украины, на едином казначейском счете.

С помощью машинных алгоритмов ежедневно по информации о платежных сделки на едином казначейском счете, обнародованной на едином вебпортале использования публичных средств, выбираются платежные транзакции по данным реквизита "Назначение платежа", в которых идентифицировано направления средств на борьбу с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ранее аудит Счетной палаты выявил незаконные и неэффективные управленческие решения должностных лиц Национального банка, что привело к расточительному использованию 16,5 млн гривен.

Верховная Рада поручила Счетной палате проанализировать систему общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования в 2020 году.

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