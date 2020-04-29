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29 квітня 2020, середа, 10:46 7
Фінанси 2020-04-29T11:30:03+03:00
Українські Новини
За витратами коштів на боротьбу з COVID-19 можна буде стежити у вільному доступі

За витратами коштів на боротьбу з COVID-19 можна буде стежити у вільному доступі

Кира Молчанова
фінансування, Медичні заклади, медичні установи, Степанов Максим
Гроші
Гроші

В Україні на коронавірус хворі вже 9,8 тис. осіб, і на боротьбу з захворюванням постійно выделаются кошти. Фахівці Рахункової палати почали відстежувати витрати на боротьбу з COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передають Українські Новини.

"Сьогодні мільярди гривень з державного і місцевих бюджетів витрачаються на боротьбу з пандемією. І головне завдання - щоб ці кошти використовувалися виключно за призначенням і допомогли країні подолати коронавірус. Питання, пов'язані з COVID-19, будуть предметом ретельного вивчення з боку Рахункової палати. Але, щоб не втрачати час, наші фахівці роблять все, щоб ідентифікувати можливі ризики, в тому числі і неефективне використання коштів. Тому було систематизовано та візуалізовано інформацію, яка дозволяє кожному побачити, як витрачаються кошти на боротьбу за пандемією", - повідомив Валерій Пацкан.

Вказується, що вже доступні дані про витрати, починаючи з березня місяця.

За словами голови Рахункової палати, фахівці вибирають, систематизують та оперативно оновлюють інформацію про витрати.

Таким чином, щодня у вільному доступі кожен може побачити загальну суму витрат на подолання пандемії, загальну кількість операцій, а також які галузі найбільше закуповують необхідні засоби і т. д.

Дані ґрунтуються на інформації про платіжні операції, проведені Державною казначейською службою України, на єдиному казначейському рахунку.

З допомогою машинних алгоритмів щодня за інформацією про платіжні угоди на єдиному казначейському рахунку, оприлюдненому на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, вибираються платіжні транзакції за даними реквізиту "Призначення платежу", в яких ідентифіковано спрямування коштів на боротьбу з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, раніше аудит Рахункової палати виявив незаконні і неефективні управлінські рішення посадових осіб Національного банку, що призвело до марнотратному використанню 16,5 млн гривень.

Верховна Рада доручила Рахунковій палаті проаналізувати систему загальнообов'язкового державного пенсійного та соціального страхування в 2020 році.

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