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13 декабря 2019, пятница, 13:46 57
Экономика 2019-12-13T14:00:02+02:00
Українські Новини
Незаконные и неэффективные решения служащих НБУ привели к расточительному использованию 16,5 млн гривен, - Сче

Незаконные и неэффективные решения служащих НБУ привели к расточительному использованию 16,5 млн гривен, - Счетная палата

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Счетная палата, НБУ

Незаконные и неэффективные управленческие решения должностных лиц Национального банка привели к расточительному использованию 16,5 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Счетной палаты, ссылаясь на отчет о результатах проверки сметы НБУ за 2018 год.

В частности, в нарушение требований статьи 492 Трудового кодекса, ответственные должностные лица НБУ не предупредили не позднее чем за 2 месяца работников о предстоящем их увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе сокращением штата и численности работников НБУ.

Как следствие, в 2018 году 35 работникам, находившимся на ликвидированных (внештатных) должностях, была выплачена заработная плата в общей сумме 3,6 млн гривен.

Кроме того, из-за незаконного увольнения работников, восстановленных по решению суда, неэкономно использовано 3,0 млн гривен.

На содержание объектов, которые не использовались, осуществлены расходы в сумме 9,9 млн гривен.

Также установлены отдельные случаи несоблюдения НБУ собственных нормативно-правовых актов.

Как сообщали Українські Новини, в Счетной палате заявляют, что Нацбанк некачественно спланировал показатели сметы административных расходов на 2018 год.

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