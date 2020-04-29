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29 квітня 2020, середа, 09:28 23 Карта
Суспільство 2020-04-29T10:51:13+03:00
Українські Новини
В Україні другий день поспіль зростає захворюваність на коронавірус

В Україні другий день поспіль зростає захворюваність на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Чернівцях, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У 49-й день карантину в Україні кількість хворих на коронавірус становить 9 866 осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, передають Українські Новини,

Підтверджено 9866 випадків COVID-19, з них 456 за останню добу. Зокрема хвороба підтверджена в 672 дітей та 1976 медиків.

Всього в Україні досліджено 104544 зразка методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. - 412 випадків (101 одужав)
  • Волинська обл. - 271 випадок (55 одужали)
  • Дніпропетровська обл. - 323 випадки (17 одужали)
  • Донецька обл. - 52 випадки (10 одужали)
  • Житомирська обл. - 357 випадків (18 одужали)
  • Закарпатська обл. - 403 випадки (43 одужали)
  • Запорізька обл. - 228 випадків (51 одужав)
  • Івано-Франківська обл. - 821 випадок (72 одужали)
  • м. Київ - 1341 випадок (69 одужали)
  • Київська обл. - 643 випадки (70 одужали)
  • Кіровоградська обл. - 377 випадків (81 одужав)
  • Львівська обл. - 405 випадків (66 одужали)
  • Луганська обл. - 33 випадки (3 одужали)
  • Миколаївська обл. - 116 випадків (5 одужали)
  • Одеська обл. - 261 випадок (13 одужали)
  • Полтавська обл. - 188 випадків (20 одужали)
  • Рівненська обл. - 588 випадків (49 одужали)
  • Сумська обл. - 98 випадків (55 одужали)
  • Тернопільська обл. - 708 випадків (76 одужали)
  • Харківська обл. - 237 випадків (19 одужали)
  • Херсонська обл. - 111 випадків (31 одужав)
  • Хмельницька обл. - 81 випадок (18 одужали)
  • Черкаська обл. - 282 випадки (60 одужали)
  • Чернівецька обл. - 1489 випадків (97 одужали)
  • Чернігівська обл. - 41 випадок (4 одужали).

На амбулаторному лікуванні 6773 пацієнтів, з них 536 дітей і 1643 медпрацівники. Всього потребували госпіталізації 3093 осіб, з них 136 дітей і 333 медика. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 129 осіб, у тому числі одна дитина і 8 медиків.

В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 250 осіб, з них 138 чоловіків та 112 жінок. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (85%).

Кількість нових випадків коронавірусуКількість нових випадків коронавірусу

В загальному 1103 пацієнти вже одужали, з них 237 медпрацівників, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 49-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня з-за епідемії коронавіруса COVID-19 і продовжив до 11 травня.

Тим часом в Чернівцях вже почали працювати продуктові ринки.

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