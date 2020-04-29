В Україні другий день поспіль зростає захворюваність на коронавірус

У 49-й день карантину в Україні кількість хворих на коронавірус становить 9 866 осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, передають Українські Новини,

Підтверджено 9866 випадків COVID-19, з них 456 за останню добу. Зокрема хвороба підтверджена в 672 дітей та 1976 медиків.

Всього в Україні досліджено 104544 зразка методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 412 випадків (101 одужав)

Волинська обл. - 271 випадок (55 одужали)

Дніпропетровська обл. - 323 випадки (17 одужали)

Донецька обл. - 52 випадки (10 одужали)

Житомирська обл. - 357 випадків (18 одужали)

Закарпатська обл. - 403 випадки (43 одужали)

Запорізька обл. - 228 випадків (51 одужав)

Івано-Франківська обл. - 821 випадок (72 одужали)

м. Київ - 1341 випадок (69 одужали)

Київська обл. - 643 випадки (70 одужали)

Кіровоградська обл. - 377 випадків (81 одужав)

Львівська обл. - 405 випадків (66 одужали)

Луганська обл. - 33 випадки (3 одужали)

Миколаївська обл. - 116 випадків (5 одужали)

Одеська обл. - 261 випадок (13 одужали)

Полтавська обл. - 188 випадків (20 одужали)

Рівненська обл. - 588 випадків (49 одужали)

Сумська обл. - 98 випадків (55 одужали)

Тернопільська обл. - 708 випадків (76 одужали)

Харківська обл. - 237 випадків (19 одужали)

Херсонська обл. - 111 випадків (31 одужав)

Хмельницька обл. - 81 випадок (18 одужали)

Черкаська обл. - 282 випадки (60 одужали)

Чернівецька обл. - 1489 випадків (97 одужали)

Чернігівська обл. - 41 випадок (4 одужали).

На амбулаторному лікуванні 6773 пацієнтів, з них 536 дітей і 1643 медпрацівники. Всього потребували госпіталізації 3093 осіб, з них 136 дітей і 333 медика. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 129 осіб, у тому числі одна дитина і 8 медиків.

В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 250 осіб, з них 138 чоловіків та 112 жінок. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (85%).

Кількість нових випадків коронавірусу

В загальному 1103 пацієнти вже одужали, з них 237 медпрацівників, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 49-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня з-за епідемії коронавіруса COVID-19 і продовжив до 11 травня.

Тим часом в Чернівцях вже почали працювати продуктові ринки.