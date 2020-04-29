подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
29 апреля 2020, среда, 08:15 70
Общество 2020-04-29T08:16:14+03:00
Українські Новини
Каховку закрывают на карантин из-за вспышки COVID-19

Каховку закрывают на карантин из-за вспышки COVID-19

Ольга Фандорина
Карантин, Каховка, коронавирус в Украине, Карантин в Каховке
Карантин. Фото: fakty.ua
Карантин. Фото: fakty.ua

В Херсонской области закрывают город Каховка на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Во вторник, 28 апреля, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии города Каховка на карантин. В городе обнаружено 22 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.

"Поэтому с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Так, начиная с 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая город Каховка будет закрыто на въезд-выезд. При этом въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе Каховка и автотранспорта специальных рейсов, которые обеспечивают перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры.

"В городе будут установлены карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") и по ул. Мелитопольская 1а, а также ограничено движение и перекрытии дороги бетонными блоками", - говорится в сообщении.

Тем временем, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай просит премьер-министра Дениса Шмыгаля смягчить режим карантина в области.

 24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.

Больше новостей о: Карантин Каховка коронавирус в Украине Карантин в Каховке

В США уже миллион заболевших коронавирусом. Данные по всему миру 29 апреля
Курс НБУ на среду. Гривна продолжает укрепляться
Новости
Ситуация на Донбассе обострилась: погиб один боец ВСУ 08:30
В США уже миллион заболевших коронавирусом. Данные по всему миру 29 апреля 08:19
Каховку закрывают на карантин из-за вспышки COVID-19 08:15
Бойко обжалует в Конституционном Суде закон о рынке земли 08:09
Киллеры, маньяки и убийцы: кандидаты на работу министру Малюське 07:42
больше новостей
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине 23:22 Инфографика
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
больше новостей
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
Замгенпрокурора назначили в обход комиссии, - СМИ 13:13
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok