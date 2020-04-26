Электронную подпись для получения госуслуг онлайн можно получить из дома: как это сделать

В то время, как в приложении "Дія" появилась услуга оформления выплат по безработице, для получения подавляющего большинства государственных услуг онлайн почти все веб-порталы и сервисы потребуют вашу электронную цифровую подпись (ЭЦП). Она помогает идентифицировать человека как конкретное лицо в интернете и именно благодаря ей государство может понимать, кто именно заказывает услугу и настоящий ли это человек.

Как пишет ТСН, ЭЦП можно получить в специализированных аккредитованных центрах сертификации ключей (АЦСК). Их в Украине более 20, однако процесс получения ключей в каждом из них достаточно разный. К тому же, зачастую разные АЦСК предоставлят ЭЦП исключительно индивидуально, на флешках и еще и за это придется заплатить определенный сбор.

Издание подробнее остановилось на самом простом и самом быстром способе получить ЭЦП, не выходя из собственного дома – это с помощью "Приватбанка". Этот банк является одним из специализированных АЦСК и также имеет право выдавать ЭЦП, однако предоставляет возможность сделать это онлайн и бесплатно. В то же время услуга доступна только для клиентов банка. Если вы когда-то имели или имеете карточки "Приватбанка" - вы имеете возможность зарегистрироваться или войти на сайт "Приват24".

После авторизации в "Приват24" нужно в верхней части экрана найти раздел "Все услуги". Далее в списке выбрать раздел "Бизнес".

Выбрав раздел "Бизнес" вы увидите несколько возможных бизнес-услуг от "Приватбанка", однако нас интересует только электронная цифровая подпись. Нажимаем на фразу "Скачать сертификат". После этого откроется окно, где нужно будет указать свои фамилию, имя и отчество, населенный пункт, где вы проживаете, область, а также электронную почту. Чаще всего эти данные подтягиваются автоматически из вашего профиля в "Приват24". Если все данные сходятся, нажимаем "Данные верны".



Следующим этапом загрузки станет создание пароля для вашей ЭЦП. Он должен быть длиной не менее 8 символов и содержать цифры и символы латинского алфавита. Его нужно будет ввести дважды. Пароль необходимо запомнить, а лучше даже записать – он вам понадобится постоянно при использовании ЭЦП.



После того, как вы создадите пароль и нажмете "Далее" на указанный вами номер телефона или же на самом сайте "Приват24" придет пароль из 8 цифр, которые необходимо будет ввести. Также стоит поставить галочку возле фразы, что вы ознакомлены и согласны с Условиями и правилами предоставления банковских услуг и подтверждаете корректность введенных данных. Нажимаете "Далее" и ваш ЭЦП автоматически загружается в папку "Загрузки" вашего компьютера.

После загрузки обязательно найдите и запомните, где именно находится ваша ЭЦП. Путь к ЭЦП вам придется указывать во время любого использования. Если вы понимаете, что найти этот путь будет сложно найти, то лучше перенести этот файл в удобное для вас место на компьютере. Например, на рабочий стол. Можно даже создать для него специальную папку.

Если вдруг вы не можете найти, куда загрузилась ваша ЭЦП, воспользуйтесь поиском в вашем компьютере. ЭЦП, которая была получена через "ПриватБанк, будет иметь название pb_XXXXXXXXXX, где XXXXXXXXXX – номер вашего идентификационного кода. Именно на основе этого номера и работает ЭЦП.

Если же вы не являетесь клиентом "Приватбанка", то среди АЦСК есть еще два банка – "Ощадбанк" и "Укрсиббанк". Они также позволяют вам получить ЭЦП в случае необходимости, поэтому не стесняйтесь звонить в колл-центры этих банков с вопросом, как можно получить ЭЦП, если вы являетесь клиентом этих банков. В противном же случае придется получать ЭЦП в других АЦСК, которые указаны на сайте Министерства юстиции Украины. После получения ЭЦП можно смело начать работу с государственными услугами онлайн.

Как сообщали Українськi Новини, 17 апреля Кабинет Министров разрешил использовать электронные паспорта для выезда за границу и ID-карты в приложении "Дія" с 1 июня в качестве эксперимента до 2022 года.

Также пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".