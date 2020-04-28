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28 апреля 2020, вторник, 21:21 70
Мир 2020-04-28T21:22:06+03:00
Українські Новини
Карантин может привести к 7 миллионам незапланированных беременностей

Карантин может привести к 7 миллионам незапланированных беременностей

Ярина Вацяк
Беременность, Жертвы, Коронавирус, Насилие в семье, Covid-19, карнатин
Беременность. Фото: pixabay.com
Беременность. Фото: pixabay.com

Фонд ООН по народонаселению обнародовал прогноз о потенциальных последствиях пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных ограничений, которые в Украине продлили до 11 мая.

По оценкам Фонда, полгода карантинных мероприятий приведут к тому, что около 47 млн женщин из стран с низким и средним уровнем дохода потеряют доступ к эффективным контрацептивам, следствием чего станут до семи миллионов незапланированных беременностей, пишет "ВВС-Украина".

Кроме того, карантин способствует росту уровня домашнего насилия - за 6 месяцев ограничений количество случаев домашнего насилия может возрасти, по оценкам специалистов, до 31 миллиона.

Учащение случаев домашнего насилия на фоне карантина уже фиксируют во многих странах. Об этом свидетельствуют как все большее количество звонков на горячие линии, так и количество обращений жертв насилия в полицию.

Есть две причины, почему пандемия способствует гендерному насилию, объясняют в Фонде ООН.

Первый - сбои в работе и финансировании социальных программ предотвращения насилия, вторая - карантин и требования оставаться дома, через жертвы вынуждены больше времени проводить наедине со своими обидчиками.

Как сообщали Українські Новини, из-за COVID-19 миру грозит дефицит презервативов.

Тем временем, ученые назвали даты окончания пандемии в Украине и мире.

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