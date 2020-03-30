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30 марта 2020, понедельник, 08:25 168
Общество 2020-03-30T08:29:25+03:00
Українські Новини
Спрос вырос, а поставок нет: из-за COVID-19 миру грозит дефицит презервативов

Спрос вырос, а поставок нет: из-за COVID-19 миру грозит дефицит презервативов

Надежда Комендантова
Дефицит, Презерватив, Презервативы, Коронавирус
Презерватив. Фото: pixabay
Презерватив. Фото: pixabay

В то время, как PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран мира, крупнейший в мире производитель презервативов Karex Bhd. предупредил о глобальном дефиците в связи с падением поставок почти на 50% из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Karex Bhd., которая производит каждый пятый презерватив в мире, расположена в Малайзии и была вынуждена на неделю остановить свою работу в связи с карантином. В пятницу, 27 марта, компания вернулась к работе, но со значительными ограничениями.

Нынешние запасы рассчитаны еще на два месяца. Однако, основные производственные мощности находятся в Китае и Индии, которые сильно пострадали от пандемии.

В то же время спрос на презервативы растет "двузначными цифрами", из-за того, что правительства многих стран призывает своих граждан оставаться дома, а люди воздерживаются от рождения детей из-за неопределенного будущего, сказал исполнительный директор группы компаний Karex Го Миа Киат.

Компания Karex Bhd. производит продукцию для таких брендов, как Durex, и выпускает собственную линейку презервативов. Она выпускает более 5 миллиардов презервативов в год и экспортирует их в более чем 140 стран.

Наопмним, вспышка коронавируса заставила китайцев закупаться презервативами, ковриками для йоги и книгами

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